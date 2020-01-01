World of Dypians (WOD) tokenomika

World of Dypians (WOD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o World of Dypians (WOD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
World of Dypians (WOD) informácie

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

Oficiálna webová stránka:
https://www.worldofdypians.com/
Biela kniha:
https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8

World of Dypians (WOD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre World of Dypians (WOD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 22.02M
$ 22.02M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 292.93M
$ 292.93M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 75.18M
$ 75.18M
Historické maximum:
$ 0.3123
$ 0.3123
Historické minimum:
$ 0.04518352879657148
$ 0.04518352879657148
Aktuálna cena:
$ 0.07518
$ 0.07518

World of Dypians (WOD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky World of Dypians (WOD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WOD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WOD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WOD tokenomiku, preskúmajte cenu WOD tokenu naživo!

Ako kúpiť WOD

Máte záujem pridať World of Dypians (WOD) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WOD vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

World of Dypians (WOD) história cien

Analýza histórie cien WOD pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WOD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WOD asi smeruje? Naša WOD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

