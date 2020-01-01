Wicrypt (WNT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wicrypt (WNT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Wicrypt (WNT) informácie

The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!

Oficiálna webová stránka:
https://wicrypt.com/
Biela kniha:
https://whitepaper.wicrypt.com/
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689

Wicrypt (WNT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wicrypt (WNT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 307.31K
$ 307.31K$ 307.31K
Celková ponuka:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Počet coinov v obehu:
$ 26.12M
$ 26.12M$ 26.12M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M
Historické maximum:
$ 0.6
$ 0.6$ 0.6
Historické minimum:
$ 0.00885626534093369
$ 0.00885626534093369$ 0.00885626534093369
Aktuálna cena:
$ 0.011763
$ 0.011763$ 0.011763

Wicrypt (WNT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wicrypt (WNT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WNT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WNT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WNT tokenomiku, preskúmajte cenu WNT tokenu naživo!

Ako kúpiť WNT

Máte záujem pridať Wicrypt (WNT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WNT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Wicrypt (WNT) história cien

Analýza histórie cien WNT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WNT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WNT asi smeruje? Naša WNT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.