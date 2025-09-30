WorldMobileToken (WMTX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WorldMobileToken (WMTX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:40:24 (UTC+8)
WorldMobileToken (WMTX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WorldMobileToken (WMTX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 159.67M
Celková ponuka:
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 702.77M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 454.40M
Historické maximum:
$ 0.6453
Historické minimum:
$ 0.0984476599844396
Aktuálna cena:
$ 0.2272
WorldMobileToken (WMTX) informácie

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

Oficiálna webová stránka:
https://worldmobile.io
Biela kniha:
https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7

WorldMobileToken (WMTX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WorldMobileToken (WMTX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WMTX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WMTX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WMTX tokenomiku, preskúmajte cenu WMTX tokenu naživo!

WorldMobileToken (WMTX) história cien

Analýza histórie cien WMTX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WMTX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WMTX asi smeruje? Naša WMTX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

