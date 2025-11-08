BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena WLFI je 0.127USD. Trhová kapitalizácia WLFI je 3,120,743,787.202USD. Sledujte aktualizácie cien WLFI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

WLFI Logo

WLFI kurz (WLFI)

1 WLFI na USD aktuálnu cenu:

$0.127
$0.127
+6.01%1D
USD
WLFI (WLFI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:50 (UTC+8)

Dnešná cena WLFI

Aktuálna dnešná cena WLFI (WLFI) je $ 0.127, s 6.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WLFI na USD konverzný kurz je $ 0.127 za WLFI.

WLFI sa v súčasnosti radí na #34 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.12B, pričom počet coinov v obehu je 24.57B WLFI. Počas posledných 24 hodín sa WLFIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1125 (low) do $ 0.1279 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.4600440080440167, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.09151658544301643.

V krátkodobom vývoji sa WLFI zmenilo o -0.48% za poslednú hodinu a o -7.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 6.08M.

WLFI (WLFI) informácie o trhu

No.34

$ 3.12B
$ 3.12B

$ 6.08M
$ 6.08M

$ 12.70B
$ 12.70B

24.57B
24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

24.57%

0.08%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia WLFI je $ 3.12B, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 6.08M. Počet coinov v obehu WLFI je 24.57B, pričom celková zásoba je 100000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.70B.

História cien WLFI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1125
$ 0.1125
24 hod Low
$ 0.1279
$ 0.1279
24 hod High

$ 0.1125
$ 0.1125

$ 0.1279
$ 0.1279

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643

-0.48%

+6.01%

-7.78%

-7.78%

WLFI (WLFI) história cien USD

Sledujte zmeny cien WLFI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0072+6.01%
30 dní$ -0.0594-31.87%
60 dní$ -0.0839-39.79%
90 dní$ +0.077+154.00%
WLFI dnešná zmena ceny

Dnes WLFI zaznamenal zmenu o $ +0.0072 (+6.01%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

WLFI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0594 (-31.87%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

WLFI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WLFI zmenu o $ -0.0839 (-39.79%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

WLFI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.077 (+154.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WLFI (WLFI)?

Pozrite si WLFIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre WLFI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby WLFI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny WLFI?

WLFI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact WLFI pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Project Development: Technical updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause price volatility.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements impact market dynamics.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu WLFI?

People want to know WLFI price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and make strategic moves.

Cenové predikcie pre WLFI

Cenová predikcia WLFI (WLFI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WLFI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia WLFI (WLFI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena WLFI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne WLFI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WLFI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na WLFI Cenové predikcie.

O WLFI

World Liquidity Financial Infrastructure (WLFI) is a decentralized finance (DeFi) token that aims to provide a comprehensive financial solution for the global crypto economy. The project's primary focus is to offer a suite of financial services including lending, borrowing, staking, and yield farming, all powered by its native WLFI token. The platform operates on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to automate financial transactions and ensure transparency and security. WLFI's issuance model is based on participation in the platform's various services, with tokens distributed as rewards to users. This ecosystem is designed to foster a self-sustaining, decentralized financial infrastructure that caters to the needs of individual and institutional crypto investors alike.

Ako nakupovať a investovať WLFI

Sprievodca – ako kúpiť WLFI (WLFI)

Čo môžete urobiť s WLFI

Čo je WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie WLFI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna WLFI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o WLFI

Akú hodnotu bude mať 1 WLFI v roku 2030?
Ak by hodnota WLFI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do WLFI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:50 (UTC+8)

WLFI (WLFI) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o WLFI

WLFI USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície WLFI s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s WLFI USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s WLFI (WLFI) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem WLFI a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
WLFI/USD1
$0.1274
$0.1274
+5.63%
0.00% (USDT)
WLFI/USDC
$0.1271
$0.1271
+5.12%
0.00% (USDT)
WLFI/USDT
$0.127
$0.127
+6.09%
0.00% (USDT)

