WINR Protocol (WINR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WINR Protocol (WINR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:35:21 (UTC+8)
USD

WINR Protocol (WINR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WINR Protocol (WINR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.98M
$ 3.98M
Celková ponuka:
$ 742.73M
$ 742.73M
Počet coinov v obehu:
$ 466.16M
$ 466.16M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.76M
$ 7.76M
Historické maximum:
$ 0.0838
$ 0.0838
Historické minimum:
$ 0.005103836506161984
$ 0.005103836506161984
Aktuálna cena:
$ 0.00854
$ 0.00854

WINR Protocol (WINR) informácie

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

Oficiálna webová stránka:
https://winr.games/
Biela kniha:
https://docs.winr.games/
Prieskumník blokov:
https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E

WINR Protocol (WINR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WINR Protocol (WINR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WINR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WINR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WINR tokenomiku, preskúmajte cenu WINR tokenu naživo!

Ako kúpiť WINR

Máte záujem pridať WINR Protocol (WINR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WINR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

WINR Protocol (WINR) história cien

Analýza histórie cien WINR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WINR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WINR asi smeruje? Naša WINR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

