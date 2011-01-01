Windfall Token (WFT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Windfall Token (WFT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Windfall Token (WFT) informácie

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Oficiálna webová stránka:
https://windfalltoken.io/
Biela kniha:
https://whitepaper.windfalltoken.io
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04

Windfall Token (WFT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Windfall Token (WFT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 500.10K
$ 500.10K$ 500.10K
Historické maximum:
$ 0.2875
$ 0.2875$ 0.2875
Historické minimum:
$ 0.002999401023458342
$ 0.002999401023458342$ 0.002999401023458342
Aktuálna cena:
$ 0.005001
$ 0.005001$ 0.005001

Windfall Token (WFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Windfall Token (WFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WFT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WFT tokenomiku, preskúmajte cenu WFT tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.