Wall Street Pepe (WEPE) tokenomika

Wall Street Pepe (WEPE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wall Street Pepe (WEPE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Wall Street Pepe (WEPE) informácie

Wall Street Pepe

Oficiálna webová stránka:
https://wallstreetpepe.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xccb365d2e11ae4d6d74715c680f56cf58bf4bf10

Wall Street Pepe (WEPE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wall Street Pepe (WEPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M
Celková ponuka:
$ 200.00B
$ 200.00B$ 200.00B
Počet coinov v obehu:
$ 200.00B
$ 200.00B$ 200.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M
Historické maximum:
$ 0.0003455
$ 0.0003455$ 0.0003455
Historické minimum:
$ 0.000014999825207656
$ 0.000014999825207656$ 0.000014999825207656
Aktuálna cena:
$ 0.00004493
$ 0.00004493$ 0.00004493

Wall Street Pepe (WEPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wall Street Pepe (WEPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WEPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WEPE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WEPE tokenomiku, preskúmajte cenu WEPE tokenu naživo!

Ako kúpiť WEPE

Máte záujem pridať Wall Street Pepe (WEPE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WEPE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Wall Street Pepe (WEPE) história cien

Analýza histórie cien WEPE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WEPE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WEPE asi smeruje? Naša WEPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.