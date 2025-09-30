Wen (WEN) tokenomika

Wen (WEN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wen (WEN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:40:03 (UTC+8)
USD

Wen (WEN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wen (WEN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 24.23M
$ 24.23M$ 24.23M
Celková ponuka:
$ 727.72B
$ 727.72B$ 727.72B
Počet coinov v obehu:
$ 727.72B
$ 727.72B$ 727.72B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.23M
$ 24.23M$ 24.23M
Historické maximum:
$ 0.0005656
$ 0.0005656$ 0.0005656
Historické minimum:
$ 0.000017260214372278
$ 0.000017260214372278$ 0.000017260214372278
Aktuálna cena:
$ 0.0000333
$ 0.0000333$ 0.0000333

Wen (WEN) informácie

A community coin to immortalize WEN culture.

Oficiálna webová stránka:
https://www.wenwencoin.com/
Biela kniha:
https://pitch.com/v/wenwencoin-k7y5xn/bf7a8128-1b3b-4fa3-b46f-0f78d24c1c32
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/WENWENvqqNya429ubCdR81ZmD69brwQaaBYY6p3LCpk

Wen (WEN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wen (WEN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WEN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WEN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WEN tokenomiku, preskúmajte cenu WEN tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov