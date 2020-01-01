WeFi (WEFI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WeFi (WEFI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
WeFi (WEFI) informácie

WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds.

Oficiálna webová stránka:
http://wefi.xyz
Biela kniha:
https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52

WeFi (WEFI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WeFi (WEFI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 683.95K
Celková ponuka:
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 41.88M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.63M
Historické maximum:
$ 0.4733
Historické minimum:
$ 0.01595753541560818
Aktuálna cena:
$ 0.01633
WeFi (WEFI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WeFi (WEFI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WEFI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WEFI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WEFI tokenomiku, preskúmajte cenu WEFI tokenu naživo!

Ako kúpiť WEFI

Máte záujem pridať WeFi (WEFI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WEFI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

WeFi (WEFI) história cien

Analýza histórie cien WEFI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WEFI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WEFI asi smeruje? Naša WEFI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

