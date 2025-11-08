Aktuálna dnešná cena WEED Token je 0.008677USD. Trhová kapitalizácia WEED je --USD. Sledujte aktualizácie cien WEED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena WEED Token je 0.008677USD. Trhová kapitalizácia WEED je --USD. Sledujte aktualizácie cien WEED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena WEED Token (WEED) je $ 0.008677, s 16.47% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WEED na USD konverzný kurz je $ 0.008677 za WEED.
WEED Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- WEED. Počas posledných 24 hodín sa WEEDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0072155 (low) do $ 0.0093605 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa WEED zmenilo o +8.99% za poslednú hodinu a o -58.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.53K.
WEED Token (WEED) informácie o trhu
$ 54.53K
$ 54.53K$ 54.53K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia WEED Token je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.53K. Počet coinov v obehu WEED je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien WEED Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
+8.99%
+16.47%
-58.19%
-58.19%
WEED Token (WEED) história cien USD
Sledujte zmeny cien WEED Token za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00122714
+16.47%
30 dní
$ -0.050923
-85.45%
60 dní
$ -0.191323
-95.67%
90 dní
$ -0.191323
-95.67%
WEED Token dnešná zmena ceny
Dnes WEED zaznamenal zmenu o $ +0.00122714 (+16.47%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
WEED Token zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.050923 (-85.45%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
WEED Token zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WEED zmenu o $ -0.191323 (-95.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
WEED Token zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.191323 (-95.67%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WEED Token (WEED)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby WEED Token, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny WEED Token?
WEED Token prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and overall crypto trends 2. Supply and demand dynamics 3. Trading volume and liquidity 4. Regulatory developments in cannabis and crypto sectors 5. Partnership announcements and adoption rates 6. Bitcoin and major altcoin price movements 7. Project development updates and roadmap progress 8. Community engagement and social media buzz 9. Exchange listings and delisting events 10. Macroeconomic factors affecting risk assets
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu WEED Token?
People want to know WEED Token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, potential profits, and market sentiment for strategic planning.
Cenové predikcie pre WEED Token
Cenová predikcia WEED Token (WEED) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WEED v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia WEED Token (WEED) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena WEED Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne WEED Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WEED cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na WEED Token Cenové predikcie.
O WEED Token
WEED (WEED) is a digital asset that operates within the cannabis industry, specifically focusing on the blockchain's potential to improve transparency and efficiency in the supply chain. It is designed to facilitate transactions and interactions between cannabis-related businesses, consumers, and regulatory bodies. The WEED token operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure processes such as tracking product origin, ensuring regulatory compliance, and facilitating payments. This crypto asset aims to solve common issues in the cannabis industry, such as product traceability and regulatory compliance, by leveraging blockchain technology's immutability and transparency.
Ako nakupovať a investovať WEED Token
Ste pripravení začať s WEED Token? Nákup WEED na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom WEED Token. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu WEED Token (WEED) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a WEED Token sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s WEED Token
Vlastníctvo WEED Token vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota WEED Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do WEED Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíWEED Token?
Dnešná cena WEED Token je $ 0.008677. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je WEED Token stále dobrou investíciou?
WEED Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do WEED, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s WEED Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo WEED Token v hodnote $ 54.53K.
Aká je aktuálna cena WEED Token?
Živá cena WEED sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu WEED Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena WEED, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu WEED Token?
Cenu WEED ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre WEED na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár WEED/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena WEED Token pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena WEED Token v tomto roku?
Cena WEED Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu WEED Token (WEED).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:32 (UTC+8)
