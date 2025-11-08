BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena WEED Token je 0.008677USD. Trhová kapitalizácia WEED je --USD. Sledujte aktualizácie cien WEED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

WEED Token kurz (WEED)

$0.0086779
+16.47%1D
+16.47%1D
WEED Token (WEED) Živý cenový graf
Dnešná cena WEED Token

Aktuálna dnešná cena WEED Token (WEED) je $ 0.008677, s 16.47% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WEED na USD konverzný kurz je $ 0.008677 za WEED.

WEED Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- WEED. Počas posledných 24 hodín sa WEEDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0072155 (low) do $ 0.0093605 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa WEED zmenilo o +8.99% za poslednú hodinu a o -58.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.53K.

WEED Token (WEED) informácie o trhu

$ 54.53K
$ 54.53K$ 54.53K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

Aktuálna trhová kapitalizácia WEED Token je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.53K. Počet coinov v obehu WEED je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien WEED Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0072155
$ 0.0072155$ 0.0072155
24 hod Low
$ 0.0093605
$ 0.0093605$ 0.0093605
24 hod High

$ 0.0072155
$ 0.0072155$ 0.0072155

$ 0.0093605
$ 0.0093605$ 0.0093605

+8.99%

+16.47%

-58.19%

-58.19%

WEED Token (WEED) história cien USD

Sledujte zmeny cien WEED Token za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00122714+16.47%
30 dní$ -0.050923-85.45%
60 dní$ -0.191323-95.67%
90 dní$ -0.191323-95.67%
WEED Token dnešná zmena ceny

Dnes WEED zaznamenal zmenu o $ +0.00122714 (+16.47%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

WEED Token zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.050923 (-85.45%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

WEED Token zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WEED zmenu o $ -0.191323 (-95.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

WEED Token zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.191323 (-95.67%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WEED Token (WEED)?

Pozrite si WEED Tokenstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre WEED Token

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby WEED Token, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny WEED Token?

WEED Token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Supply and demand dynamics
3. Trading volume and liquidity
4. Regulatory developments in cannabis and crypto sectors
5. Partnership announcements and adoption rates
6. Bitcoin and major altcoin price movements
7. Project development updates and roadmap progress
8. Community engagement and social media buzz
9. Exchange listings and delisting events
10. Macroeconomic factors affecting risk assets

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu WEED Token?

People want to know WEED Token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, potential profits, and market sentiment for strategic planning.

Cenové predikcie pre WEED Token

Cenová predikcia WEED Token (WEED) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WEED v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia WEED Token (WEED) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena WEED Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne WEED Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WEED cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na WEED Token Cenové predikcie.

O WEED Token

WEED (WEED) is a digital asset that operates within the cannabis industry, specifically focusing on the blockchain's potential to improve transparency and efficiency in the supply chain. It is designed to facilitate transactions and interactions between cannabis-related businesses, consumers, and regulatory bodies. The WEED token operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure processes such as tracking product origin, ensuring regulatory compliance, and facilitating payments. This crypto asset aims to solve common issues in the cannabis industry, such as product traceability and regulatory compliance, by leveraging blockchain technology's immutability and transparency.

Ako nakupovať a investovať WEED Token

Ste pripravení začať s WEED Token? Nákup WEED na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom WEED Token. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu WEED Token (WEED) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a WEED Token sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s WEED Token

Vlastníctvo WEED Token vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup WEED Token (WEED) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je WEED Token (WEED)

The native token of Facility Game.

WEED Token Zdroj

Pre hlbšie pochopenie WEED Token zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o WEED Token

Akú hodnotu bude mať 1 WEED Token v roku 2030?
Ak by hodnota WEED Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do WEED Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

