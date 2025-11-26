WEB3D (WEB3D) tokenomika
WEB3D (WEB3D) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WEB3D (WEB3D) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
WEB3D (WEB3D) informácie
Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.
WEB3D (WEB3D) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky WEB3D (WEB3D) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WEB3D tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WEB3D tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WEB3D tokenomiku, preskúmajte cenu WEB3D tokenu naživo!
WEB3D (WEB3D) história cien
Analýza histórie cien WEB3D pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
WEB3D cenová predikcia
Chcete vedieť, kam WEB3D asi smeruje? Naša WEB3D stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
