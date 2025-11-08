BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena WEB3D je 0.03658USD. Trhová kapitalizácia WEB3D je 182,900USD. Sledujte aktualizácie cien WEB3D v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena WEB3D je 0.03658USD. Trhová kapitalizácia WEB3D je 182,900USD. Sledujte aktualizácie cien WEB3D v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o WEB3D

WEB3D informácie o cene

Čo je WEB3D

WEB3D biela kniha

WEB3D oficiálna webová stránka

WEB3D tokenomika

WEB3D predpoveď cien

WEB3D história

WEB3D Sprievodca nákupom

WEB3D-na-fiat prevodník mien

WEB3D spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

WEB3D Logo

WEB3D kurz (WEB3D)

1 WEB3D na USD aktuálnu cenu:

$0.03658
$0.03658$0.03658
+1.49%1D
USD
WEB3D (WEB3D) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:25 (UTC+8)

Dnešná cena WEB3D

Aktuálna dnešná cena WEB3D (WEB3D) je $ 0.03658, s 1.49% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WEB3D na USD konverzný kurz je $ 0.03658 za WEB3D.

WEB3D sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 182.90K, pričom počet coinov v obehu je 5.00M WEB3D. Počas posledných 24 hodín sa WEB3Dobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03083 (low) do $ 0.04327 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa WEB3D zmenilo o +0.05% za poslednú hodinu a o -51.13% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 39.74K.

WEB3D (WEB3D) informácie o trhu

$ 182.90K
$ 182.90K$ 182.90K

$ 39.74K
$ 39.74K$ 39.74K

$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M

5.00M
5.00M 5.00M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia WEB3D je $ 182.90K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 39.74K. Počet coinov v obehu WEB3D je 5.00M, pričom celková zásoba je 200000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.32M.

História cien WEB3D v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03083
$ 0.03083$ 0.03083
24 hod Low
$ 0.04327
$ 0.04327$ 0.04327
24 hod High

$ 0.03083
$ 0.03083$ 0.03083

$ 0.04327
$ 0.04327$ 0.04327

--
----

--
----

+0.05%

+1.49%

-51.13%

-51.13%

WEB3D (WEB3D) história cien USD

Sledujte zmeny cien WEB3D za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000537+1.49%
30 dní$ +0.00158+4.51%
60 dní$ +0.00158+4.51%
90 dní$ +0.00158+4.51%
WEB3D dnešná zmena ceny

Dnes WEB3D zaznamenal zmenu o $ +0.000537 (+1.49%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

WEB3D zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00158 (+4.51%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

WEB3D zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WEB3D zmenu o $ +0.00158 (+4.51%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

WEB3D zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00158 (+4.51%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WEB3D (WEB3D)?

Pozrite si WEB3Dstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre WEB3D

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby WEB3D, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny WEB3D?

WEB3D price is influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Adoption rate of Web3 and metaverse technologies
3. Partnership announcements and ecosystem development
4. Trading volume and liquidity on exchanges
5. Token utility and use cases within the platform
6. Competition from other Web3/metaverse projects
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Team developments and roadmap progress
9. Community engagement and social media buzz
10. General economic conditions and risk appetite

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu WEB3D?

People want to know WEB3D price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps assess profitability, monitor volatility, and make informed financial choices in the dynamic crypto market.

Cenové predikcie pre WEB3D

Cenová predikcia WEB3D (WEB3D) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WEB3D v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia WEB3D (WEB3D) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena WEB3D mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne WEB3D v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WEB3D cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na WEB3D Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať WEB3D

Ste pripravení začať s WEB3D? Nákup WEB3D na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom WEB3D. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu WEB3D (WEB3D) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 5.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a WEB3D sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť WEB3D (WEB3D)

Čo môžete urobiť s WEB3D

Vlastníctvo WEB3D vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup WEB3D (WEB3D) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D Zdroj

Pre hlbšie pochopenie WEB3D zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna WEB3D webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o WEB3D

Akú hodnotu bude mať 1 WEB3D v roku 2030?
Ak by hodnota WEB3D rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do WEB3D podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:25 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o WEB3D

WEB3D USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície WEB3D s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s WEB3D USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s WEB3D (WEB3D) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem WEB3D a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
WEB3D/USDT
$0.03658
$0.03658$0.03658
+1.49%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.39
$22.39$22.39

+123.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006526
$0.00006526$0.00006526

+1,205.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009795
$0.009795$0.009795

+144.87%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.19211
$0.19211$0.19211

+75.71%

Humanity

Humanity

H

$0.19963
$0.19963$0.19963

+40.36%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

WEB3D-na-USD kalkulačka

Suma

WEB3D
WEB3D
USD
USD

1 WEB3D = 0.03658 USD