Aktuálna dnešná cena Weasy AI je 0.00000376USD. Trhová kapitalizácia WEASY je --USD. Sledujte aktualizácie cien WEASY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 WEASY na USD aktuálnu cenu:

$0.00000376
$0.00000376$0.00000376
0.00%1D
USD
Weasy AI (WEASY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:13 (UTC+8)

Dnešná cena Weasy AI

Aktuálna dnešná cena Weasy AI (WEASY) je $ 0.00000376, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WEASY na USD konverzný kurz je $ 0.00000376 za WEASY.

Weasy AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- WEASY. Počas posledných 24 hodín sa WEASYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000359 (low) do $ 0.00000499 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa WEASY zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +19.36% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 8.52K.

Weasy AI (WEASY) informácie o trhu

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

$ 3.76K
$ 3.76K$ 3.76K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Weasy AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 8.52K. Počet coinov v obehu WEASY je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.76K.

História cien Weasy AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000359
$ 0.00000359$ 0.00000359
24 hod Low
$ 0.00000499
$ 0.00000499$ 0.00000499
24 hod High

$ 0.00000359
$ 0.00000359$ 0.00000359

$ 0.00000499
$ 0.00000499$ 0.00000499

0.00%

0.00%

+19.36%

+19.36%

Weasy AI (WEASY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Weasy AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.00000289-43.46%
60 dní$ -0.00003664-90.70%
90 dní$ -0.00499624-99.93%
Weasy AI dnešná zmena ceny

Dnes WEASY zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Weasy AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000289 (-43.46%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Weasy AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WEASY zmenu o $ -0.00003664 (-90.70%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Weasy AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00499624 (-99.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Weasy AI (WEASY)?

Pozrite si Weasy AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Weasy AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Weasy AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Weasy AI?

WEASY AI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact WEASY prices.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence technology and AI crypto sector momentum affect valuation.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform adoption, and token utility within the Weasy AI ecosystem drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable price discovery.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can create positive price movements.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes influence investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements impact long-term value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply affect price equilibrium.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Weasy AI?

People want to know Weasy AI (WEASY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Weasy AI

Cenová predikcia Weasy AI (WEASY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WEASY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Weasy AI (WEASY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Weasy AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Weasy AI

WEASY is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on simplicity and ease of use. The asset's primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. WEASY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of WEASY is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of the asset. In general, WEASY is used for transactions, staking, and participation in the platform's governance.

Ako nakupovať a investovať Weasy AI

Čo je Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Weasy AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Weasy AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Weasy AI

Akú hodnotu bude mať 1 Weasy AI v roku 2030?
Ak by hodnota Weasy AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Weasy AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:13 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

