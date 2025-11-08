Aktuálna dnešná cena Weasy AI je 0.00000376USD. Trhová kapitalizácia WEASY je --USD. Sledujte aktualizácie cien WEASY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Weasy AI je 0.00000376USD. Trhová kapitalizácia WEASY je --USD. Sledujte aktualizácie cien WEASY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Weasy AI (WEASY) je $ 0.00000376, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WEASY na USD konverzný kurz je $ 0.00000376 za WEASY.
Weasy AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- WEASY. Počas posledných 24 hodín sa WEASYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000359 (low) do $ 0.00000499 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa WEASY zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +19.36% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 8.52K.
Weasy AI (WEASY) informácie o trhu
$ 8.52K
$ 3.76K
1,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Weasy AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 8.52K. Počet coinov v obehu WEASY je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.76K.
História cien Weasy AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000359
24 hod Low
$ 0.00000499
24 hod High
$ 0.00000359
$ 0.00000499
0.00%
0.00%
+19.36%
+19.36%
Weasy AI (WEASY) história cien USD
Sledujte zmeny cien Weasy AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.00000289
-43.46%
60 dní
$ -0.00003664
-90.70%
90 dní
$ -0.00499624
-99.93%
Weasy AI dnešná zmena ceny
Dnes WEASY zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Weasy AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000289 (-43.46%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Weasy AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WEASY zmenu o $ -0.00003664 (-90.70%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Weasy AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00499624 (-99.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Weasy AI (WEASY)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Weasy AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Weasy AI?
WEASY AI token prices are influenced by several key factors:
People want to know Weasy AI (WEASY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Weasy AI
Cenová predikcia Weasy AI (WEASY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WEASY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Weasy AI (WEASY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Weasy AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Weasy AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WEASY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Weasy AI Cenové predikcie.
O Weasy AI
WEASY is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on simplicity and ease of use. The asset's primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. WEASY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of WEASY is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of the asset. In general, WEASY is used for transactions, staking, and participation in the platform's governance.
Ako nakupovať a investovať Weasy AI
Ste pripravení začať s Weasy AI? Nákup WEASY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Weasy AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Weasy AI (WEASY) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Weasy AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Weasy AI
Vlastníctvo Weasy AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Weasy AI (WEASY)
At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.
Weasy AI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Weasy AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Weasy AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Weasy AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíWeasy AI?
Dnešná cena Weasy AI je $ 0.00000376. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Weasy AI stále dobrou investíciou?
Weasy AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do WEASY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Weasy AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Weasy AI v hodnote $ 8.52K.
Aká je aktuálna cena Weasy AI?
Živá cena WEASY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Weasy AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena WEASY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Weasy AI?
Cenu WEASY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,354.62
+2.53%
ETH
3,446.8
+4.52%
SOL
163.95
+5.49%
COAI
1.166
+6.70%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre WEASY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár WEASY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Weasy AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Weasy AI v tomto roku?
Cena Weasy AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Weasy AI (WEASY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:13 (UTC+8)
Weasy AI (WEASY) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.