WalletConnect (WCT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WalletConnect (WCT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
WalletConnect (WCT) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://walletconnect.network/
Biela kniha:
https://whitepaper.walletconnect.network/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/WCTk5xWdn5SYg56twGj32sUF3W4WFQ48ogezLBuYTBY

WalletConnect (WCT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WalletConnect (WCT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 46.44M
$ 46.44M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 186.20M
$ 186.20M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 249.40M
$ 249.40M
Historické maximum:
$ 1.3902
$ 1.3902
Historické minimum:
$ 0.2468422005277193
$ 0.2468422005277193
Aktuálna cena:
$ 0.2494
$ 0.2494

WalletConnect (WCT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WalletConnect (WCT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WCT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WCT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WCT tokenomiku, preskúmajte cenu WCT tokenu naživo!

Ako kúpiť WCT

Máte záujem pridať WalletConnect (WCT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WCT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

WalletConnect (WCT) história cien

Analýza histórie cien WCT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WCT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WCT asi smeruje? Naša WCT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

