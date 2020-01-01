Wrapped BTC (WBTC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wrapped BTC (WBTC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Wrapped BTC (WBTC) informácie

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://wbtc.network
Biela kniha:
https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh

Wrapped BTC (WBTC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wrapped BTC (WBTC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 14.56B
Celková ponuka:
$ 127.20K
Počet coinov v obehu:
$ 127.20K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.56B
Historické maximum:
$ 124,176.19
Historické minimum:
$ 3,330.11634888
Aktuálna cena:
$ 114,440.6
Wrapped BTC (WBTC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wrapped BTC (WBTC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WBTC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WBTC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WBTC tokenomiku, preskúmajte cenu WBTC tokenu naživo!

Wrapped BTC (WBTC) história cien

Analýza histórie cien WBTC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WBTC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WBTC asi smeruje? Naša WBTC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.