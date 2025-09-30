WAX (WAXP) tokenomika

WAX (WAXP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WAX (WAXP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:45:19 (UTC+8)
USD

WAX (WAXP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WAX (WAXP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 77.71M
$ 77.71M$ 77.71M
Celková ponuka:
$ 4.47B
$ 4.47B$ 4.47B
Počet coinov v obehu:
$ 4.46B
$ 4.46B$ 4.46B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 77.79M
$ 77.79M$ 77.79M
Historické maximum:
$ 0.14224
$ 0.14224$ 0.14224
Historické minimum:
$ 0.0159612466175
$ 0.0159612466175$ 0.0159612466175
Aktuálna cena:
$ 0.01741
$ 0.01741$ 0.01741

WAX (WAXP) informácie

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Oficiálna webová stránka:
https://wax.io/
Biela kniha:
https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://waxblock.io/

WAX (WAXP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WAX (WAXP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WAXP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WAXP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WAXP tokenomiku, preskúmajte cenu WAXP tokenu naživo!

Ako kúpiť WAXP

Máte záujem pridať WAX (WAXP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WAXP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

WAX (WAXP) história cien

Analýza histórie cien WAXP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WAXP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WAXP asi smeruje? Naša WAXP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov