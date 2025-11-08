BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena World3 je 0.06023USD. Trhová kapitalizácia WAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien WAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

World3 (WAI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:06 (UTC+8)

Dnešná cena World3

Aktuálna dnešná cena World3 (WAI) je $ 0.06023, s 0.30% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WAI na USD konverzný kurz je $ 0.06023 za WAI.

World3 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- WAI. Počas posledných 24 hodín sa WAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.059 (low) do $ 0.06113 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa WAI zmenilo o +0.21% za poslednú hodinu a o +2.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.86K.

World3 (WAI) informácie o trhu

$ 56.86K
$ 56.86K$ 56.86K

$ 60.23M
$ 60.23M$ 60.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia World3 je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.86K. Počet coinov v obehu WAI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 60.23M.

História cien World3 v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+0.21%

+0.30%

+2.32%

+2.32%

World3 (WAI) história cien USD

Sledujte zmeny cien World3 za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00018+0.30%
30 dní$ +0.00651+12.11%
60 dní$ +0.01279+26.96%
90 dní$ +0.05023+502.30%
World3 dnešná zmena ceny

Dnes WAI zaznamenal zmenu o $ +0.00018 (+0.30%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

World3 zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00651 (+12.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

World3 zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WAI zmenu o $ +0.01279 (+26.96%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

World3 zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.05023 (+502.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby World3 (WAI)?

Pozrite si World3stránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre World3

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby World3, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny World3?

World3 (WAI) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact WAI pricing.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burn mechanisms affect circulating supply.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price movements.

Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor interest.

Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to market perception.

Macro Factors: Economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.

These interconnected elements create complex price dynamics for WAI tokens.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu World3?

People want to know World3 (WAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps investors manage risk, plan strategies, and capitalize on price movements in the cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre World3

Cenová predikcia World3 (WAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia World3 (WAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena World3 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne World3 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na World3 Cenové predikcie.

O World3

WAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure and efficient transactions. It is designed to facilitate payments, smart contracts, and governance, offering a versatile solution for various financial and non-financial applications. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, contributing to its reliability as a medium of exchange. WAI's ecosystem is characterized by its adaptability and user-centric design, making it a valuable tool in the evolving landscape of digital finance.

Ako nakupovať a investovať World3

Ste pripravení začať s World3? Nákup WAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom World3. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu World3 (WAI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a World3 sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť World3 (WAI)

Čo môžete urobiť s World3

Vlastníctvo World3 vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup World3 (WAI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je World3 (WAI)

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

World3 Zdroj

Pre hlbšie pochopenie World3 zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o World3

Akú hodnotu bude mať 1 World3 v roku 2030?
Ak by hodnota World3 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do World3 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
World3 (WAI) dôležité aktualizácie v odvetví

Top správy

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

