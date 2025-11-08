Aktuálna dnešná cena World3 je 0.06023USD. Trhová kapitalizácia WAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien WAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena World3 je 0.06023USD. Trhová kapitalizácia WAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien WAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena World3 (WAI) je $ 0.06023, s 0.30% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WAI na USD konverzný kurz je $ 0.06023 za WAI.
World3 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- WAI. Počas posledných 24 hodín sa WAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.059 (low) do $ 0.06113 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa WAI zmenilo o +0.21% za poslednú hodinu a o +2.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.86K.
World3 (WAI) informácie o trhu
--
----
$ 56.86K
$ 56.86K$ 56.86K
$ 60.23M
$ 60.23M$ 60.23M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia World3 je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.86K. Počet coinov v obehu WAI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 60.23M.
História cien World3 v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.059
$ 0.059$ 0.059
24 hod Low
$ 0.06113
$ 0.06113$ 0.06113
24 hod High
$ 0.059
$ 0.059$ 0.059
$ 0.06113
$ 0.06113$ 0.06113
--
----
--
----
+0.21%
+0.30%
+2.32%
+2.32%
World3 (WAI) história cien USD
Sledujte zmeny cien World3 za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00018
+0.30%
30 dní
$ +0.00651
+12.11%
60 dní
$ +0.01279
+26.96%
90 dní
$ +0.05023
+502.30%
World3 dnešná zmena ceny
Dnes WAI zaznamenal zmenu o $ +0.00018 (+0.30%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
World3 zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00651 (+12.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
World3 zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WAI zmenu o $ +0.01279 (+26.96%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
World3 zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.05023 (+502.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby World3 (WAI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby World3, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny World3?
World3 (WAI) token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.
Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price movements.
Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor interest.
Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to market perception.
Macro Factors: Economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.
These interconnected elements create complex price dynamics for WAI tokens.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu World3?
People want to know World3 (WAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps investors manage risk, plan strategies, and capitalize on price movements in the cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre World3
Cenová predikcia World3 (WAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia World3 (WAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena World3 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne World3 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na World3 Cenové predikcie.
O World3
WAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure and efficient transactions. It is designed to facilitate payments, smart contracts, and governance, offering a versatile solution for various financial and non-financial applications. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, contributing to its reliability as a medium of exchange. WAI's ecosystem is characterized by its adaptability and user-centric design, making it a valuable tool in the evolving landscape of digital finance.
Ako nakupovať a investovať World3
Ste pripravení začať s World3? Nákup WAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a World3 sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s World3
Vlastníctvo World3 vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je World3 (WAI)
WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.
World3 Zdroj
Pre hlbšie pochopenie World3 zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota World3 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do World3 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíWorld3?
Dnešná cena World3 je $ 0.06023. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je World3 stále dobrou investíciou?
World3 zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do WAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s World3?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo World3 v hodnote $ 56.86K.
Aká je aktuálna cena World3?
Živá cena WAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu World3 vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena WAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu World3?
Cenu WAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,348.25
+2.52%
ETH
3,446.42
+4.51%
SOL
163.92
+5.47%
COAI
1.166
+6.70%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre WAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár WAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena World3 pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena World3 v tomto roku?
Cena World3 by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu World3 (WAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:06 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.