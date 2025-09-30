WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomika

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WAGMI Games (WAGMIGAMES) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:44:58 (UTC+8)
WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WAGMI Games (WAGMIGAMES) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 10.45M
Celková ponuka:
$ 2.20T
Počet coinov v obehu:
$ 2.20T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.45M
Historické maximum:
$ 0.00005995
Historické minimum:
$ 0.000002194837186306
Aktuálna cena:
$ 0.00000475
WAGMI Games (WAGMIGAMES) informácie

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

Oficiálna webová stránka:
https://www.wagmigames.com
Biela kniha:
https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WAGMI Games (WAGMIGAMES) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WAGMIGAMES tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WAGMIGAMES tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WAGMIGAMES tokenomiku, preskúmajte cenu WAGMIGAMES tokenu naživo!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) história cien

Analýza histórie cien WAGMIGAMES pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WAGMIGAMES cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WAGMIGAMES asi smeruje? Naša WAGMIGAMES stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

