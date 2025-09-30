VeThor Token (VTHO) tokenomika
VeThor Token (VTHO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre VeThor Token (VTHO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
VeThor Token (VTHO) informácie
The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.
VeThor Token (VTHO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky VeThor Token (VTHO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet VTHO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu VTHO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili VTHO tokenomiku, preskúmajte cenu VTHO tokenu naživo!
VeThor Token (VTHO) história cien
Analýza histórie cien VTHO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
VTHO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam VTHO asi smeruje? Naša VTHO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
