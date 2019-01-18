V Systems (VSYS) tokenomika

V Systems (VSYS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o V Systems (VSYS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
V Systems (VSYS) informácie

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

Oficiálna webová stránka:
https://www.v.systems/
Biela kniha:
https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.v.systems/

V Systems (VSYS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre V Systems (VSYS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.31M
$ 1.31M
Celková ponuka:
$ 5.45B
$ 5.45B
Počet coinov v obehu:
$ 3.44B
$ 3.44B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.08M
$ 2.08M
Historické maximum:
$ 0.2778
$ 0.2778
Historické minimum:
$ 0.0002447931117377
$ 0.0002447931117377
Aktuálna cena:
$ 0.0003808
$ 0.0003808

V Systems (VSYS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky V Systems (VSYS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VSYS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VSYS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VSYS tokenomiku, preskúmajte cenu VSYS tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.