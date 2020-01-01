VSG (VSG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o VSG (VSG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

VSG (VSG) informácie

Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.

Oficiálna webová stránka:
https://vsgofficial.com/
Biela kniha:
https://vsg-2.gitbook.io/usdvsg-whitepaper/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2

VSG (VSG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre VSG (VSG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
Historické maximum:
$ 0.00764
$ 0.00764$ 0.00764
Historické minimum:
$ 0.000002885292866073
$ 0.000002885292866073$ 0.000002885292866073
Aktuálna cena:
$ 0.0001765
$ 0.0001765$ 0.0001765

VSG (VSG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky VSG (VSG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VSG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VSG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VSG tokenomiku, preskúmajte cenu VSG tokenu naživo!

Ako kúpiť VSG

Máte záujem pridať VSG (VSG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu VSG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

VSG (VSG) história cien

Analýza histórie cien VSG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

VSG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VSG asi smeruje? Naša VSG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.