Vyvo Coin (VSC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Vyvo Coin (VSC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Vyvo Coin (VSC) informácie

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

Oficiálna webová stránka:
https://www.vyvo.com/
Biela kniha:
https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://vscscan.org

Vyvo Coin (VSC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Vyvo Coin (VSC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.55M
$ 2.55M
Celková ponuka:
$ 19.60B
$ 19.60B
Počet coinov v obehu:
$ 941.35M
$ 941.35M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 54.26M
$ 54.26M
Historické maximum:
$ 0.0868
$ 0.0868
Historické minimum:
$ 0.002328293566114493
$ 0.002328293566114493
Aktuálna cena:
$ 0.002711
$ 0.002711

Vyvo Coin (VSC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Vyvo Coin (VSC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VSC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VSC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VSC tokenomiku, preskúmajte cenu VSC tokenu naživo!

Ako kúpiť VSC

Máte záujem pridať Vyvo Coin (VSC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu VSC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Vyvo Coin (VSC) história cien

Analýza histórie cien VSC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

VSC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VSC asi smeruje? Naša VSC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

