Virtual X (VRL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Virtual X (VRL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Virtual X (VRL) informácie

Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card.

Oficiálna webová stránka:
https://www.virtualx.uk
Biela kniha:
https://virtualx.uk/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36

Virtual X (VRL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Virtual X (VRL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 50.00B
$ 50.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.56M
$ 2.56M
Historické maximum:
$ 0.004385
$ 0.004385
Historické minimum:
$ 0.00005244363770449
$ 0.00005244363770449
Aktuálna cena:
$ 0.00005115
$ 0.00005115

Virtual X (VRL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Virtual X (VRL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VRL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VRL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VRL tokenomiku, preskúmajte cenu VRL tokenu naživo!

Ako kúpiť VRL

Máte záujem pridať Virtual X (VRL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu VRL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Virtual X (VRL) história cien

Analýza histórie cien VRL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

VRL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VRL asi smeruje? Naša VRL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.