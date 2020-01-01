Verasity (VRA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Verasity (VRA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Verasity (VRA) informácie

Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

Oficiálna webová stránka:
https://www.verasity.io/
Biela kniha:
https://verasity.io/documents/verasity_whitepaper_eng.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255

Verasity (VRA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Verasity (VRA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.64M
Celková ponuka:
$ 96.62B
Počet coinov v obehu:
$ 9.62B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 121.20M
Historické maximum:
$ 0.087156
Historické minimum:
$ 0.000217033891668
Aktuálna cena:
$ 0.001209
Verasity (VRA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Verasity (VRA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VRA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VRA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VRA tokenomiku, preskúmajte cenu VRA tokenu naživo!

Ako kúpiť VRA

Máte záujem pridať Verasity (VRA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu VRA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Verasity (VRA) história cien

Analýza histórie cien VRA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

VRA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VRA asi smeruje? Naša VRA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

