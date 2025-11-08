VPEPE kurz (VPEPE)
Aktuálna dnešná cena VPEPE (VPEPE) je $ 0.0524, s 3.99% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VPEPE na USD konverzný kurz je $ 0.0524 za VPEPE.
VPEPE sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- VPEPE. Počas posledných 24 hodín sa VPEPEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0485 (low) do $ 0.0524 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa VPEPE zmenilo o +0.57% za poslednú hodinu a o -18.39% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 33.68K.
Aktuálna trhová kapitalizácia VPEPE je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 33.68K. Počet coinov v obehu VPEPE je --, pričom celková zásoba je 4000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 209.60M.
Sledujte zmeny cien VPEPE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.001999
|+3.99%
|30 dní
|$ +0.0188
|+55.95%
|60 dní
|$ +0.0024
|+4.80%
|90 dní
|$ +0.0024
|+4.80%
Dnes VPEPE zaznamenal zmenu o $ +0.001999 (+3.99%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0188 (+55.95%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VPEPE zmenu o $ +0.0024 (+4.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0024 (+4.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby VPEPE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
V roku 2040 by cena VPEPE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
VPEPE is a digital asset that operates within the Rare Pepe blockchain-based trading card game. The game utilizes the Counterparty protocol, which is built on top of the Bitcoin blockchain, to create, trade, and sell unique digital trading cards. Each card is associated with a certain amount of VPEPE, and the value of the cards can fluctuate based on the market. The primary purpose of VPEPE is to facilitate the purchase and sale of these digital cards within the Rare Pepe ecosystem. This crypto asset plays a crucial role in the functioning of the game, providing a means of exchange and a measure of value for the digital assets being traded.
Ste pripravení začať s VPEPE? Nákup VPEPE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom VPEPE. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu VPEPE (VPEPE) nákupu.
USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Vlastníctvo VPEPE vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Nákup VPEPE (VPEPE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
VillainPepe is a fast-growing meme in Ton insipired by famous meme - PEPE. Users can earn VPEPE in a variety of ways such as daily visit, performing missions and villains invitation.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
