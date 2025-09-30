Vow (VOW) tokenomika

Vow (VOW) tokenomika
Vow (VOW) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Vow (VOW) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 17.17M
Celková ponuka:
$ 1.14B
Počet coinov v obehu:
$ 356.29M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 55.09M
Historické maximum:
$ 1.6489
Historické minimum:
$ 0.001812976932103066
Aktuálna cena:
$ 0.0482
Vow (VOW) informácie

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Oficiálna webová stránka:
https://vow.foundation
Biela kniha:
https://vow-2.gitbook.io/white-paper/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb

Vow (VOW) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Vow (VOW) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VOW tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VOW tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VOW tokenomiku, preskúmajte cenu VOW tokenu naživo!

