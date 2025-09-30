Volt Inu V3 (VOLT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Volt Inu V3 (VOLT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:33:51 (UTC+8)
Volt Inu V3 (VOLT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Volt Inu V3 (VOLT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.40M
Celková ponuka:
$ 69.00T
Počet coinov v obehu:
$ 54.77T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.33M
Historické maximum:
$ 0.000003595
Historické minimum:
$ 0.000000129980475169
Aktuálna cena:
$ 0.0000001352
Volt Inu V3 (VOLT) informácie

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Oficiálna webová stránka:
https://voltinu.in/
Biela kniha:
https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca

Volt Inu V3 (VOLT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Volt Inu V3 (VOLT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VOLT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VOLT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VOLT tokenomiku, preskúmajte cenu VOLT tokenu naživo!

