VentureMind AI (VNTR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o VentureMind AI (VNTR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
VentureMind AI (VNTR) informácie

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

Oficiálna webová stránka:
https://www.venturemind.ai/
Biela kniha:
https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP

VentureMind AI (VNTR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre VentureMind AI (VNTR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 757.74K
Celková ponuka:
$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 433.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 874.99K
Historické maximum:
$ 0.0385
Historické minimum:
$ 0.001456300329042982
Aktuálna cena:
$ 0.00175
VentureMind AI (VNTR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky VentureMind AI (VNTR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VNTR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VNTR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VNTR tokenomiku, preskúmajte cenu VNTR tokenu naživo!

Ako kúpiť VNTR

Máte záujem pridať VentureMind AI (VNTR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu VNTR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

VentureMind AI (VNTR) história cien

Analýza histórie cien VNTR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

VNTR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VNTR asi smeruje? Naša VNTR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.