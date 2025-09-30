VMPX (VMPX) tokenomika
VMPX (VMPX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre VMPX (VMPX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
VMPX (VMPX) informácie
VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.
VMPX (VMPX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky VMPX (VMPX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet VMPX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu VMPX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili VMPX tokenomiku, preskúmajte cenu VMPX tokenu naživo!
Ako kúpiť VMPX
Máte záujem pridať VMPX (VMPX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu VMPX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
VMPX (VMPX) história cien
Analýza histórie cien VMPX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
VMPX cenová predikcia
Chcete vedieť, kam VMPX asi smeruje? Naša VMPX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte VMPX (VMPX)
Suma
1 VMPX = 0.004515 USD