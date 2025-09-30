LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LEGENDARY HUMANITY (VIVI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:39:04 (UTC+8)
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LEGENDARY HUMANITY (VIVI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 20.70M
Historické maximum:
$ 0.032
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.010349
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) informácie

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

Oficiálna webová stránka:
https://www.lh-s.org/
Biela kniha:
https://docsend.com/v/7hd3n/lhwp
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/9RUup1LmD5PBsnd23JmTy39wSwALB7JF7xMfUJP8K7je

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LEGENDARY HUMANITY (VIVI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VIVI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VIVI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VIVI tokenomiku, preskúmajte cenu VIVI tokenu naživo!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) história cien

Analýza histórie cien VIVI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

VIVI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VIVI asi smeruje? Naša VIVI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

