Aktuálna dnešná cena VIRUS je 0.004989USD. Trhová kapitalizácia VIRUS je --USD. Sledujte aktualizácie cien VIRUS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o VIRUS

VIRUS informácie o cene

Čo je VIRUS

VIRUS tokenomika

VIRUS predpoveď cien

VIRUS história

VIRUS Sprievodca nákupom

VIRUS Logo

VIRUS kurz (VIRUS)

1 VIRUS na USD aktuálnu cenu:

$0.004989
$0.004989$0.004989
+9.24%1D
USD
VIRUS (VIRUS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:37 (UTC+8)

Dnešná cena VIRUS

Aktuálna dnešná cena VIRUS (VIRUS) je $ 0.004989, s 9.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VIRUS na USD konverzný kurz je $ 0.004989 za VIRUS.

VIRUS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- VIRUS. Počas posledných 24 hodín sa VIRUSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003949 (low) do $ 0.005378 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa VIRUS zmenilo o +0.97% za poslednú hodinu a o -10.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 50.47K.

VIRUS (VIRUS) informácie o trhu

--
----

$ 50.47K
$ 50.47K$ 50.47K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia VIRUS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 50.47K. Počet coinov v obehu VIRUS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien VIRUS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.003949
$ 0.003949$ 0.003949
24 hod Low
$ 0.005378
$ 0.005378$ 0.005378
24 hod High

$ 0.003949
$ 0.003949$ 0.003949

$ 0.005378
$ 0.005378$ 0.005378

--
----

--
----

+0.97%

+9.24%

-10.82%

-10.82%

VIRUS (VIRUS) história cien USD

Sledujte zmeny cien VIRUS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00042199+9.24%
30 dní$ -0.004171-45.54%
60 dní$ -0.000011-0.22%
90 dní$ -0.000011-0.22%
VIRUS dnešná zmena ceny

Dnes VIRUS zaznamenal zmenu o $ +0.00042199 (+9.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

VIRUS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.004171 (-45.54%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

VIRUS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VIRUS zmenu o $ -0.000011 (-0.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

VIRUS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000011 (-0.22%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby VIRUS (VIRUS)?

Pozrite si VIRUSstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre VIRUS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby VIRUS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny VIRUS?

Several key factors influence VIRUS token prices:

1. Market sentiment and investor confidence in the project
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community engagement and social media activity
6. Partnership announcements and ecosystem expansion
7. Token utility and use cases within the platform
8. Supply and demand dynamics, including token burns or releases
9. Regulatory news affecting DeFi and gaming tokens
10. Competition from similar blockchain gaming projects

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu VIRUS?

People want to know VIRUS token price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about price volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.

Cenové predikcie pre VIRUS

Cenová predikcia VIRUS (VIRUS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VIRUS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia VIRUS (VIRUS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena VIRUS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne VIRUS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VIRUS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na VIRUS Cenové predikcie.

O VIRUS

VIRUS is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. As a cryptocurrency, it is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging blockchain technology to ensure security and transparency. The VIRUS token operates on a decentralized network, with transactions validated through a consensus mechanism, although the specific model is not widely known. Its issuance model is also not broadly recognized. The VIRUS token's primary use is within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange, enabling users to participate in various activities within the platform. It's important to note that the VIRUS token, like other cryptocurrencies, is subject to market volatility and regulatory scrutiny.

Ako nakupovať a investovať VIRUS

Ste pripravení začať s VIRUS? Nákup VIRUS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom VIRUS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu VIRUS (VIRUS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a VIRUS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť VIRUS (VIRUS)

Čo môžete urobiť s VIRUS

Vlastníctvo VIRUS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup VIRUS (VIRUS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je VIRUS (VIRUS)

@addicteddotfun is a SocialFi game studio by Pandemic Labs. Its first game, @infecteddotfun, attracted 130,000 users within 48 hours, demonstrating strong market appeal.

VIRUS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie VIRUS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o VIRUS

Akú hodnotu bude mať 1 VIRUS v roku 2030?
Ak by hodnota VIRUS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do VIRUS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:37 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o VIRUS

VIRUS USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície VIRUS s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s VIRUS USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s VIRUS (VIRUS) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem VIRUS a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
VIRUS/USDT
$0.004989
$0.004989$0.004989
+9.19%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

VIRUS-na-USD kalkulačka

Suma

VIRUS
VIRUS
USD
USD

1 VIRUS = 0.004989 USD