Aktuálna dnešná cena VIRUS (VIRUS) je $ 0.004989, s 9.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VIRUS na USD konverzný kurz je $ 0.004989 za VIRUS.
VIRUS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- VIRUS. Počas posledných 24 hodín sa VIRUSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003949 (low) do $ 0.005378 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa VIRUS zmenilo o +0.97% za poslednú hodinu a o -10.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 50.47K.
VIRUS (VIRUS) informácie o trhu
$ 50.47K
$ 0.00
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia VIRUS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 50.47K. Počet coinov v obehu VIRUS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien VIRUS v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.003949
24 hod Low
$ 0.005378
24 hod High
$ 0.003949
$ 0.005378
--
--
+0.97%
+9.24%
-10.82%
-10.82%
VIRUS (VIRUS) história cien USD
Sledujte zmeny cien VIRUS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00042199
+9.24%
30 dní
$ -0.004171
-45.54%
60 dní
$ -0.000011
-0.22%
90 dní
$ -0.000011
-0.22%
VIRUS dnešná zmena ceny
Dnes VIRUS zaznamenal zmenu o $ +0.00042199 (+9.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
VIRUS zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.004171 (-45.54%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
VIRUS zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VIRUS zmenu o $ -0.000011 (-0.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
VIRUS zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000011 (-0.22%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby VIRUS (VIRUS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby VIRUS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny VIRUS?
Several key factors influence VIRUS token prices:
1. Market sentiment and investor confidence in the project 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation 4. Project development updates and roadmap progress 5. Community engagement and social media activity 6. Partnership announcements and ecosystem expansion 7. Token utility and use cases within the platform 8. Supply and demand dynamics, including token burns or releases 9. Regulatory news affecting DeFi and gaming tokens 10. Competition from similar blockchain gaming projects
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu VIRUS?
People want to know VIRUS token price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about price volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.
Cenové predikcie pre VIRUS
Cenová predikcia VIRUS (VIRUS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VIRUS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia VIRUS (VIRUS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena VIRUS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne VIRUS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VIRUS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na VIRUS Cenové predikcie.
O VIRUS
VIRUS is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. As a cryptocurrency, it is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging blockchain technology to ensure security and transparency. The VIRUS token operates on a decentralized network, with transactions validated through a consensus mechanism, although the specific model is not widely known. Its issuance model is also not broadly recognized. The VIRUS token's primary use is within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange, enabling users to participate in various activities within the platform. It's important to note that the VIRUS token, like other cryptocurrencies, is subject to market volatility and regulatory scrutiny.
Ako nakupovať a investovať VIRUS
Ste pripravení začať s VIRUS? Nákup VIRUS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom VIRUS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu VIRUS (VIRUS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a VIRUS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s VIRUS
Vlastníctvo VIRUS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota VIRUS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do VIRUS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíVIRUS?
Dnešná cena VIRUS je $ 0.004989. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je VIRUS stále dobrou investíciou?
VIRUS zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do VIRUS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s VIRUS?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo VIRUS v hodnote $ 50.47K.
Aká je aktuálna cena VIRUS?
Živá cena VIRUS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu VIRUS vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena VIRUS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu VIRUS?
Cenu VIRUS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,342.93
+2.52%
ETH
3,446.13
+4.50%
SOL
163.82
+5.41%
COAI
1.1685
+6.93%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre VIRUS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár VIRUS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena VIRUS pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena VIRUS v tomto roku?
Cena VIRUS by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu VIRUS (VIRUS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:37 (UTC+8)
VIRUS (VIRUS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
