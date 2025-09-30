Voyager Token (VGX) tokenomika

Voyager Token (VGX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Voyager Token (VGX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Voyager Token (VGX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Voyager Token (VGX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 666.69K
Celková ponuka:
$ 916.53M
Počet coinov v obehu:
$ 597.39M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.02M
Historické maximum:
$ 0.7886
Historické minimum:
$ 0.001101070276520893
Aktuálna cena:
$ 0.001116
Voyager Token (VGX) informácie

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Oficiálna webová stránka:
https://www.vgxfoundation.com/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d

Voyager Token (VGX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Voyager Token (VGX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VGX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VGX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VGX tokenomiku, preskúmajte cenu VGX tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

