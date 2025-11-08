BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena VFY je 0.06199USD. Trhová kapitalizácia VFY je --USD. Sledujte aktualizácie cien VFY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

VFY Logo

VFY kurz (VFY)

1 VFY na USD aktuálnu cenu:

USD
VFY (VFY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:30 (UTC+8)

Dnešná cena VFY

Aktuálna dnešná cena VFY (VFY) je $ 0.06199, s 1.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VFY na USD konverzný kurz je $ 0.06199 za VFY.

VFY sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- VFY. Počas posledných 24 hodín sa VFYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05755 (low) do $ 0.06398 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa VFY zmenilo o -1.25% za poslednú hodinu a o -6.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 189.10K.

VFY (VFY) informácie o trhu

$ 189.10K
$ 189.10K

$ 61.99M
$ 61.99M

1,000,000,000
1,000,000,000

ZKVERIFY

Aktuálna trhová kapitalizácia VFY je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 189.10K. Počet coinov v obehu VFY je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 61.99M.

História cien VFY v USD

$ 0.05755
$ 0.05755
$ 0.06398
$ 0.06398
$ 0.05755
$ 0.05755

$ 0.06398
$ 0.06398

--
--

--
--

VFY (VFY) história cien USD

Sledujte zmeny cien VFY za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0006745+1.10%
30 dní$ -0.08821-58.73%
60 dní$ +0.01199+23.98%
90 dní$ +0.01199+23.98%
VFY dnešná zmena ceny

Dnes VFY zaznamenal zmenu o $ +0.0006745 (+1.10%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

VFY zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.08821 (-58.73%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

VFY zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VFY zmenu o $ +0.01199 (+23.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

VFY zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01199 (+23.98%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby VFY (VFY)?

Pozrite si VFYstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre VFY

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby VFY, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny VFY?

VFY token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem development drive demand for VFY tokens.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz affect pricing.

Utility and Use Cases: Token functionality within the platform, staking rewards, and governance features influence value.

Partnerships: Strategic alliances, exchange listings, and institutional adoption can boost prices.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact investor sentiment.

Competition: Performance relative to similar DeFi projects affects market positioning.

Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new feature releases influence token value.

Tokenomics: Burn mechanisms, inflation rates, and reward distribution affect supply dynamics.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu VFY?

People want to know VFY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre VFY

Cenová predikcia VFY (VFY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VFY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia VFY (VFY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena VFY mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne VFY v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VFY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na VFY Cenové predikcie.

O VFY

VFY is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. The primary purpose of VFY is to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. VFY's supply and issuance model is predetermined and transparent, contributing to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of VFY include peer-to-peer transactions, remittances, and as a medium of exchange in various digital platforms. Its blockchain also supports the development and execution of smart contracts, expanding its potential use cases beyond just a digital currency.

Ako nakupovať a investovať VFY

Ste pripravení začať s VFY? Nákup VFY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom VFY. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu VFY (VFY) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a VFY sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť VFY (VFY)

Čo môžete urobiť s VFY

Vlastníctvo VFY vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup VFY (VFY) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

--
--
--
--
--

Čo je VFY (VFY)

zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.

VFY Zdroj

Pre hlbšie pochopenie VFY zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna VFY webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o VFY

Akú hodnotu bude mať 1 VFY v roku 2030?
Ak by hodnota VFY rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do VFY podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:30 (UTC+8)

VFY (VFY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
Pozrite si viac informácií o VFY

VFY USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície VFY s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s VFY USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s VFY (VFY) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem VFY a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
VFY/USDT
$0.06199
$0.06199$0.06199
+0.96%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

