Aktuálna dnešná cena VFY (VFY) je $ 0.06199, s 1.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VFY na USD konverzný kurz je $ 0.06199 za VFY.
VFY sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- VFY. Počas posledných 24 hodín sa VFYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05755 (low) do $ 0.06398 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa VFY zmenilo o -1.25% za poslednú hodinu a o -6.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 189.10K.
VFY (VFY) informácie o trhu
$ 189.10K
$ 61.99M
1,000,000,000
ZKVERIFY
Aktuálna trhová kapitalizácia VFY je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 189.10K. Počet coinov v obehu VFY je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 61.99M.
História cien VFY v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
-1.25%
+1.10%
-6.32%
-6.32%
VFY (VFY) história cien USD
Sledujte zmeny cien VFY za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0006745
+1.10%
30 dní
$ -0.08821
-58.73%
60 dní
$ +0.01199
+23.98%
90 dní
$ +0.01199
+23.98%
VFY dnešná zmena ceny
Dnes VFY zaznamenal zmenu o $ +0.0006745 (+1.10%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
VFY zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.08821 (-58.73%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
VFY zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VFY zmenu o $ +0.01199 (+23.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
VFY zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01199 (+23.98%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby VFY (VFY)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby VFY, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny VFY?
VFY token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.
Platform Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem development drive demand for VFY tokens.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz affect pricing.
Utility and Use Cases: Token functionality within the platform, staking rewards, and governance features influence value.
Partnerships: Strategic alliances, exchange listings, and institutional adoption can boost prices.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact investor sentiment.
Competition: Performance relative to similar DeFi projects affects market positioning.
Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new feature releases influence token value.
Tokenomics: Burn mechanisms, inflation rates, and reward distribution affect supply dynamics.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu VFY?
People want to know VFY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre VFY
Cenová predikcia VFY (VFY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VFY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia VFY (VFY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena VFY mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne VFY v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VFY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na VFY Cenové predikcie.
O VFY
VFY is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. The primary purpose of VFY is to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. VFY's supply and issuance model is predetermined and transparent, contributing to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of VFY include peer-to-peer transactions, remittances, and as a medium of exchange in various digital platforms. Its blockchain also supports the development and execution of smart contracts, expanding its potential use cases beyond just a digital currency.
Ako nakupovať a investovať VFY
Ste pripravení začať s VFY? Nákup VFY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom VFY. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu VFY (VFY) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a VFY sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s VFY
Vlastníctvo VFY vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je VFY (VFY)
zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.
VFY Zdroj
Pre hlbšie pochopenie VFY zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota VFY rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do VFY podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíVFY?
Dnešná cena VFY je $ 0.06199. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je VFY stále dobrou investíciou?
VFY zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do VFY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s VFY?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo VFY v hodnote $ 189.10K.
Aká je aktuálna cena VFY?
Živá cena VFY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu VFY vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena VFY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu VFY?
Cenu VFY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,342.93
+2.52%
ETH
3,446.13
+4.50%
SOL
163.82
+5.41%
COAI
1.1685
+6.93%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre VFY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár VFY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena VFY pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena VFY v tomto roku?
Cena VFY by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu VFY (VFY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:30 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.