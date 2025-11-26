Velvet (VELVET) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Velvet (VELVET) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:54:26 (UTC+8)
USD

Velvet (VELVET) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Velvet (VELVET) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 22.63M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 124.95M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 181.10M
Historické maximum:
$ 0.32285
Historické minimum:
$ 0.032064654757022706
Aktuálna cena:
$ 0.1811
Velvet (VELVET) informácie

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Oficiálna webová stránka:
https://velvet.capital
Biela kniha:
https://docs.velvet.capital
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x8b194370825E37b33373e74A41009161808C1488

Velvet (VELVET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Velvet (VELVET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VELVET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VELVET tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VELVET tokenomiku, preskúmajte cenu VELVET tokenu naživo!

Velvet (VELVET) história cien

Analýza histórie cien VELVET pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

VELVET cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VELVET asi smeruje? Naša VELVET stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

