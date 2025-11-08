BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Vameon je 0.00002048USD. Trhová kapitalizácia VAMEON je 5,107,836.23737344USD. Sledujte aktualizácie cien VAMEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Vameon Logo

Vameon kurz (VAMEON)

1 VAMEON na USD aktuálnu cenu:

$0.00002049
$0.00002049
+0.19%1D
USD
Vameon (VAMEON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:12 (UTC+8)

Dnešná cena Vameon

Aktuálna dnešná cena Vameon (VAMEON) je $ 0.00002048, s 0.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VAMEON na USD konverzný kurz je $ 0.00002048 za VAMEON.

Vameon sa v súčasnosti radí na #1362 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5.11M, pričom počet coinov v obehu je 249.41B VAMEON. Počas posledných 24 hodín sa VAMEONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00002029 (low) do $ 0.00002119 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000941194040872492, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000004946453995299.

V krátkodobom vývoji sa VAMEON zmenilo o +0.09% za poslednú hodinu a o -13.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 338.00K.

Vameon (VAMEON) informácie o trhu

No.1362

$ 5.11M
$ 5.11M

$ 338.00K
$ 338.00K

$ 20.48M
$ 20.48M

249.41B
249.41B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000

24.94%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Vameon je $ 5.11M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 338.00K. Počet coinov v obehu VAMEON je 249.41B, pričom celková zásoba je 1000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.48M.

História cien Vameon v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00002029
$ 0.00002029
24 hod Low
$ 0.00002119
$ 0.00002119
24 hod High

$ 0.00002029
$ 0.00002029

$ 0.00002119
$ 0.00002119

$ 0.000941194040872492
$ 0.000941194040872492

$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299

+0.09%

+0.19%

-13.11%

-13.11%

Vameon (VAMEON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Vameon za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000000389+0.19%
30 dní$ -0.00000507-19.85%
60 dní$ -0.00000494-19.44%
90 dní$ -0.000000184-0.90%
Vameon dnešná zmena ceny

Dnes VAMEON zaznamenal zmenu o $ +0.0000000389 (+0.19%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Vameon zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000507 (-19.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Vameon zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VAMEON zmenu o $ -0.00000494 (-19.44%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Vameon zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000000184 (-0.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Vameon (VAMEON)?

Pozrite si Vameonstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Vameon

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Vameon, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Vameon?

Several key factors influence Vameon (VAMEON) prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact VAMEON pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive fundamental value.

Technical Developments: Updates, new features, and roadmap progress influence investor perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, VAMEON often follows Bitcoin's price trends.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth impact market interest.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Vameon?

People want to know Vameon (VAMEON) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for investments.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing potential profit opportunities or avoiding losses.

Research purposes - Price movements provide insights into project adoption and market sentiment.

Tax planning - Accurate pricing is essential for calculating capital gains and losses.

Due diligence - Price trends help evaluate the token's legitimacy and growth potential.

Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit opportunities.

Investment planning - Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.

Cenové predikcie pre Vameon

Cenová predikcia Vameon (VAMEON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VAMEON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Vameon (VAMEON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Vameon mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Vameon v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VAMEON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Vameon Cenové predikcie.

O Vameon

VAMEON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a primary focus on ensuring privacy and anonymity for its users. VAMEON uses advanced cryptographic techniques to achieve these goals, making it a popular choice for individuals seeking to conduct transactions without revealing their identity or transaction details. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized system, with new coins being created and distributed to network participants as a reward for their contribution to the network's security and stability. In the broader crypto ecosystem, VAMEON is often used for transactions where privacy is a top priority.

Ako nakupovať a investovať Vameon

Ste pripravení začať s Vameon? Nákup VAMEON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Vameon. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Vameon (VAMEON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 249.41B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Vameon sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Vameon

Vlastníctvo Vameon vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Vameon (VAMEON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je Vameon (VAMEON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Vameon zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Vameon webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Vameon v roku 2030?
Ak by hodnota Vameon rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Vameon podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:12 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Vameon

VAMEON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície VAMEON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s VAMEON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Vameon (VAMEON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Vameon a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
VAMEON/USDT
$0.00002049
$0.00002049
+0.19%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.39

$0.00006579

$0.009876

$0.000011571

$0.19326

$0.20272

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

