Aktuálna dnešná cena Vameon je 0.00002048USD. Trhová kapitalizácia VAMEON je 5,107,836.23737344USD. Sledujte aktualizácie cien VAMEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Vameon je 0.00002048USD. Trhová kapitalizácia VAMEON je 5,107,836.23737344USD. Sledujte aktualizácie cien VAMEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Vameon (VAMEON) je $ 0.00002048, s 0.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VAMEON na USD konverzný kurz je $ 0.00002048 za VAMEON.
Vameon sa v súčasnosti radí na #1362 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5.11M, pričom počet coinov v obehu je 249.41B VAMEON. Počas posledných 24 hodín sa VAMEONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00002029 (low) do $ 0.00002119 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000941194040872492, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000004946453995299.
V krátkodobom vývoji sa VAMEON zmenilo o +0.09% za poslednú hodinu a o -13.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 338.00K.
Vameon (VAMEON) informácie o trhu
No.1362
$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M
$ 338.00K
$ 338.00K$ 338.00K
$ 20.48M
$ 20.48M$ 20.48M
249.41B
249.41B 249.41B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
24.94%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Vameon je $ 5.11M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 338.00K. Počet coinov v obehu VAMEON je 249.41B, pričom celková zásoba je 1000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.48M.
História cien Vameon v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00002029
$ 0.00002029$ 0.00002029
24 hod Low
$ 0.00002119
$ 0.00002119$ 0.00002119
24 hod High
$ 0.00002029
$ 0.00002029$ 0.00002029
$ 0.00002119
$ 0.00002119$ 0.00002119
$ 0.000941194040872492
$ 0.000941194040872492$ 0.000941194040872492
$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299
+0.09%
+0.19%
-13.11%
-13.11%
Vameon (VAMEON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Vameon za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000000389
+0.19%
30 dní
$ -0.00000507
-19.85%
60 dní
$ -0.00000494
-19.44%
90 dní
$ -0.000000184
-0.90%
Vameon dnešná zmena ceny
Dnes VAMEON zaznamenal zmenu o $ +0.0000000389 (+0.19%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Vameon zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000507 (-19.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Vameon zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VAMEON zmenu o $ -0.00000494 (-19.44%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Vameon zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000000184 (-0.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Vameon (VAMEON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Vameon, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Vameon?
Several key factors influence Vameon (VAMEON) prices:
Research purposes - Price movements provide insights into project adoption and market sentiment.
Tax planning - Accurate pricing is essential for calculating capital gains and losses.
Due diligence - Price trends help evaluate the token's legitimacy and growth potential.
Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit opportunities.
Investment planning - Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.
Cenové predikcie pre Vameon
Cenová predikcia Vameon (VAMEON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VAMEON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Vameon (VAMEON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Vameon mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Vameon v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VAMEON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Vameon Cenové predikcie.
O Vameon
VAMEON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a primary focus on ensuring privacy and anonymity for its users. VAMEON uses advanced cryptographic techniques to achieve these goals, making it a popular choice for individuals seeking to conduct transactions without revealing their identity or transaction details. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized system, with new coins being created and distributed to network participants as a reward for their contribution to the network's security and stability. In the broader crypto ecosystem, VAMEON is often used for transactions where privacy is a top priority.
VAMEON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a primary focus on ensuring privacy and anonymity for its users. VAMEON uses advanced cryptographic techniques to achieve these goals, making it a popular choice for individuals seeking to conduct transactions without revealing their identity or transaction details. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized system, with new coins being created and distributed to network participants as a reward for their contribution to the network's security and stability. In the broader crypto ecosystem, VAMEON is often used for transactions where privacy is a top priority.
Ako nakupovať a investovať Vameon
Ste pripravení začať s Vameon? Nákup VAMEON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Vameon. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Vameon (VAMEON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 249.41B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Vameon sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Vameon
Vlastníctvo Vameon vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Vameon (VAMEON)
Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.
Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.
Vameon Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Vameon zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Vameon rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Vameon podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíVameon?
Dnešná cena Vameon je $ 0.00002048. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Vameon stále dobrou investíciou?
Vameon zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do VAMEON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Vameon?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Vameon v hodnote $ 338.00K.
Aká je aktuálna cena Vameon?
Živá cena VAMEON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Vameon vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena VAMEON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Vameon?
Cenu VAMEON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,271.16
+2.45%
ETH
3,443.49
+4.42%
SOL
163.83
+5.41%
COAI
1.1673
+6.82%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre VAMEON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár VAMEON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Vameon pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Vameon v tomto roku?
Cena Vameon by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Vameon (VAMEON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:12 (UTC+8)
Vameon (VAMEON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.