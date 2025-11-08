Aktuálna dnešná cena Unstable Tether je 0.0001029USD. Trhová kapitalizácia USDUT je --USD. Sledujte aktualizácie cien USDUT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Unstable Tether je 0.0001029USD. Trhová kapitalizácia USDUT je --USD. Sledujte aktualizácie cien USDUT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Unstable Tether (USDUT) je $ 0.0001029, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny USDUT na USD konverzný kurz je $ 0.0001029 za USDUT.
Unstable Tether sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- USDUT. Počas posledných 24 hodín sa USDUTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001016 (low) do $ 0.0001043 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa USDUT zmenilo o +0.09% za poslednú hodinu a o -32.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.07K.
Unstable Tether (USDUT) informácie o trhu
--
----
$ 52.07K
$ 52.07K$ 52.07K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Unstable Tether je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.07K. Počet coinov v obehu USDUT je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Unstable Tether v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0001016
$ 0.0001016$ 0.0001016
24 hod Low
$ 0.0001043
$ 0.0001043$ 0.0001043
24 hod High
$ 0.0001016
$ 0.0001016$ 0.0001016
$ 0.0001043
$ 0.0001043$ 0.0001043
--
----
--
----
+0.09%
0.00%
-32.79%
-32.79%
Unstable Tether (USDUT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Unstable Tether za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.0001713
-62.48%
60 dní
$ -0.0019441
-94.98%
90 dní
$ -0.0018971
-94.86%
Unstable Tether dnešná zmena ceny
Dnes USDUT zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Unstable Tether zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0001713 (-62.48%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Unstable Tether zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal USDUT zmenu o $ -0.0019441 (-94.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Unstable Tether zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0018971 (-94.86%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Unstable Tether (USDUT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Unstable Tether, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Unstable Tether?
Unstable Tether (USDUT) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price volatility. Supply and demand dynamics directly impact value fluctuations. Regulatory news and government policies affect market stability. Technical analysis patterns guide trading decisions. Overall cryptocurrency market trends influence USDUT movements.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Unstable Tether?
People want to know Unstable Tether (USDUT) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, and market analysis. Traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' value and assess performance. The price helps determine market sentiment and volatility patterns for this particular stablecoin variant.
Cenové predikcie pre Unstable Tether
Cenová predikcia Unstable Tether (USDUT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena USDUT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Unstable Tether (USDUT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Unstable Tether mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Unstable Tether v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku USDUT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Unstable Tether Cenové predikcie.
O Unstable Tether
USDUT is a stablecoin, a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value relative to a specific asset or a pool of assets. USDUT is pegged to the US Dollar, meaning that its value is directly linked to the value of the US Dollar, and it is typically used for transactions, as a store of value, or as a unit of account within various digital ecosystems. By offering the stability of the US Dollar and the technological advantages of cryptocurrency, USDUT provides a bridge between traditional fiat currencies and the digital asset world, facilitating easier, faster, and more efficient transactions.
Ako nakupovať a investovať Unstable Tether
Ste pripravení začať s Unstable Tether? Nákup USDUT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Unstable Tether. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Unstable Tether (USDUT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Unstable Tether sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Unstable Tether
Vlastníctvo Unstable Tether vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Unstable Tether (USDUT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Unstable Tether (USDUT)
USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Unstable Tether
Akú hodnotu bude mať 1 Unstable Tether v roku 2030?
Ak by hodnota Unstable Tether rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Unstable Tether podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíUnstable Tether?
Dnešná cena Unstable Tether je $ 0.0001029. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Unstable Tether stále dobrou investíciou?
Unstable Tether zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do USDUT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Unstable Tether?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Unstable Tether v hodnote $ 52.07K.
Aká je aktuálna cena Unstable Tether?
Živá cena USDUT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Unstable Tether vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena USDUT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Unstable Tether?
Cenu USDUT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,247.71
+2.42%
ETH
3,442.03
+4.38%
SOL
163.65
+5.30%
COAI
1.1685
+6.93%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre USDUT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár USDUT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Unstable Tether pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Unstable Tether v tomto roku?
Cena Unstable Tether by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Unstable Tether (USDUT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:52 (UTC+8)
Unstable Tether (USDUT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
