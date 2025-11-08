BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Unstable Tether je 0.0001029USD. Trhová kapitalizácia USDUT je --USD. Sledujte aktualizácie cien USDUT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o USDUT

USDUT informácie o cene

Čo je USDUT

USDUT tokenomika

USDUT predpoveď cien

USDUT história

USDUT Sprievodca nákupom

USDUT-na-fiat prevodník mien

Unstable Tether Logo

Unstable Tether kurz (USDUT)

1 USDUT na USD aktuálnu cenu:

$0.0001029
0.00%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:52 (UTC+8)

Dnešná cena Unstable Tether

Aktuálna dnešná cena Unstable Tether (USDUT) je $ 0.0001029, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny USDUT na USD konverzný kurz je $ 0.0001029 za USDUT.

Unstable Tether sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- USDUT. Počas posledných 24 hodín sa USDUTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001016 (low) do $ 0.0001043 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa USDUT zmenilo o +0.09% za poslednú hodinu a o -32.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.07K.

Unstable Tether (USDUT) informácie o trhu

$ 52.07K
$ 0.00
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Unstable Tether je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.07K. Počet coinov v obehu USDUT je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Unstable Tether v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0001016
24 hod Low
$ 0.0001043
24 hod High

$ 0.0001016
$ 0.0001043
--
--
+0.09%

0.00%

-32.79%

-32.79%

Unstable Tether (USDUT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Unstable Tether za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.0001713-62.48%
60 dní$ -0.0019441-94.98%
90 dní$ -0.0018971-94.86%
Unstable Tether dnešná zmena ceny

Dnes USDUT zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Unstable Tether zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0001713 (-62.48%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Unstable Tether zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal USDUT zmenu o $ -0.0019441 (-94.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Unstable Tether zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0018971 (-94.86%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Unstable Tether (USDUT)?

Pozrite si Unstable Tetherstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Unstable Tether

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Unstable Tether, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Unstable Tether?

Unstable Tether (USDUT) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price volatility. Supply and demand dynamics directly impact value fluctuations. Regulatory news and government policies affect market stability. Technical analysis patterns guide trading decisions. Overall cryptocurrency market trends influence USDUT movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Unstable Tether?

People want to know Unstable Tether (USDUT) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, and market analysis. Traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' value and assess performance. The price helps determine market sentiment and volatility patterns for this particular stablecoin variant.

Cenové predikcie pre Unstable Tether

Cenová predikcia Unstable Tether (USDUT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena USDUT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Unstable Tether (USDUT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Unstable Tether mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Unstable Tether v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku USDUT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Unstable Tether Cenové predikcie.

O Unstable Tether

USDUT is a stablecoin, a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value relative to a specific asset or a pool of assets. USDUT is pegged to the US Dollar, meaning that its value is directly linked to the value of the US Dollar, and it is typically used for transactions, as a store of value, or as a unit of account within various digital ecosystems. By offering the stability of the US Dollar and the technological advantages of cryptocurrency, USDUT provides a bridge between traditional fiat currencies and the digital asset world, facilitating easier, faster, and more efficient transactions.

Ako nakupovať a investovať Unstable Tether

Ste pripravení začať s Unstable Tether? Nákup USDUT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Unstable Tether. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Unstable Tether (USDUT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Unstable Tether sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Unstable Tether (USDUT)

Čo môžete urobiť s Unstable Tether

Vlastníctvo Unstable Tether vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Unstable Tether (USDUT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Unstable Tether (USDUT)

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Unstable Tether

Akú hodnotu bude mať 1 Unstable Tether v roku 2030?
Ak by hodnota Unstable Tether rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Unstable Tether podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:52 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o Unstable Tether

USDUT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície USDUT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s USDUT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Unstable Tether (USDUT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Unstable Tether a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
USDUT/USDT
$0.0001029
$0.0001029$0.0001029
+0.39%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

USDUT-na-USD kalkulačka

Suma

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.0001029 USD