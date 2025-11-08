BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena StablR USD je 1USD. Trhová kapitalizácia USDR je 9,004,451.68USD. Sledujte aktualizácie cien USDR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

StablR USD Logo

StablR USD kurz (USDR)

1 USDR na USD aktuálnu cenu:

$1
$1$1
-0.69%1D
USD
StablR USD (USDR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:45 (UTC+8)

Dnešná cena StablR USD

Aktuálna dnešná cena StablR USD (USDR) je $ 1, s 0.69% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny USDR na USD konverzný kurz je $ 1 za USDR.

StablR USD sa v súčasnosti radí na #1153 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.00M, pričom počet coinov v obehu je 9.00M USDR. Počas posledných 24 hodín sa USDRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.969 (low) do $ 1.804 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.02146361646693, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.980782166260219.

V krátkodobom vývoji sa USDR zmenilo o +1.52% za poslednú hodinu a o -0.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 5.29K.

StablR USD (USDR) informácie o trhu

No.1153

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

$ 5.29K
$ 5.29K$ 5.29K

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

9.00M
9.00M 9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia StablR USD je $ 9.00M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 5.29K. Počet coinov v obehu USDR je 9.00M, pričom celková zásoba je 9004451.68. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.00M.

História cien StablR USD v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.969
$ 0.969$ 0.969
24 hod Low
$ 1.804
$ 1.804$ 1.804
24 hod High

$ 0.969
$ 0.969$ 0.969

$ 1.804
$ 1.804$ 1.804

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

+1.52%

-0.69%

-0.70%

-0.70%

StablR USD (USDR) história cien USD

Sledujte zmeny cien StablR USD za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00695-0.69%
30 dní$ +0.002+0.20%
60 dní$ +0.001+0.10%
90 dní$ +0.005+0.50%
StablR USD dnešná zmena ceny

Dnes USDR zaznamenal zmenu o $ -0.00695 (-0.69%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

StablR USD zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.002 (+0.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

StablR USD zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal USDR zmenu o $ +0.001 (+0.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

StablR USD zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.005 (+0.50%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby StablR USD (USDR)?

Pozrite si StablR USDstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre StablR USD

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby StablR USD, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny StablR USD?

Several key factors influence StablR USD (USDR) prices:

Collateral backing: USDR's value depends on its underlying collateral reserves, typically including real estate and other assets.

Market demand: Trading volume and investor interest directly impact price stability.

Peg maintenance: The protocol's ability to maintain its USD peg through algorithmic mechanisms.

Collateral ratio: The percentage of backing assets relative to circulating supply affects confidence.

Market sentiment: Overall crypto market conditions and stablecoin sector trust.

Regulatory environment: Government policies on stablecoins influence adoption and stability.

Protocol governance: Community decisions and upgrades can affect token value.

Liquidity: Available trading pairs and market depth impact price discovery.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu StablR USD?

People want to know StablR USD (USDR) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a stablecoin, USDR price monitoring helps assess its peg stability to the US dollar. Traders need real-time pricing for arbitrage opportunities, while investors track performance and volatility. Current price data enables informed buying, selling, or holding decisions in the dynamic crypto market.

Cenové predikcie pre StablR USD

Cenová predikcia StablR USD (USDR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena USDR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia StablR USD (USDR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena StablR USD mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne StablR USD v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku USDR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na StablR USD Cenové predikcie.

O StablR USD

USDR is a digital asset that serves as a stablecoin within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to maintain a stable value, typically pegged to the US dollar, providing a degree of stability amidst the often volatile crypto market. As a stablecoin, USDR plays a crucial role in various financial transactions, including trading, hedging, and value storage. It is often used as a medium of exchange in decentralized finance (DeFi) applications, allowing users to earn interest, borrow, lend, and make payments without the need for traditional financial intermediaries. The issuance and management of USDR are typically governed by smart contracts, ensuring transparency and trust in its operations.

Ako nakupovať a investovať StablR USD

Ste pripravení začať s StablR USD? Nákup USDR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom StablR USD. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu StablR USD (USDR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 9.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a StablR USD sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť StablR USD (USDR)

Čo môžete urobiť s StablR USD

Vlastníctvo StablR USD vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup StablR USD (USDR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD Zdroj

Pre hlbšie pochopenie StablR USD zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna StablR USD webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o StablR USD

Akú hodnotu bude mať 1 StablR USD v roku 2030?
Ak by hodnota StablR USD rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do StablR USD podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:45 (UTC+8)

StablR USD (USDR) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o StablR USD

USDR USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície USDR s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s USDR USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s StablR USD (USDR) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem StablR USD a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
USDR/USDC
$1.0041
$1.0041$1.0041
+0.41%
0.00% (USDT)
USDR/USDT
$1
$1$1
-0.69%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

USDR-na-USD kalkulačka

Suma

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 1 USD