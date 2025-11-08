Aktuálna dnešná cena StablR USD je 1USD. Trhová kapitalizácia USDR je 9,004,451.68USD. Sledujte aktualizácie cien USDR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena StablR USD je 1USD. Trhová kapitalizácia USDR je 9,004,451.68USD. Sledujte aktualizácie cien USDR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena StablR USD (USDR) je $ 1, s 0.69% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny USDR na USD konverzný kurz je $ 1 za USDR.
StablR USD sa v súčasnosti radí na #1153 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.00M, pričom počet coinov v obehu je 9.00M USDR. Počas posledných 24 hodín sa USDRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.969 (low) do $ 1.804 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.02146361646693, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.980782166260219.
V krátkodobom vývoji sa USDR zmenilo o +1.52% za poslednú hodinu a o -0.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 5.29K.
StablR USD (USDR) informácie o trhu
No.1153
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
$ 5.29K
$ 5.29K$ 5.29K
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
9.00M
9.00M 9.00M
--
----
9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia StablR USD je $ 9.00M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 5.29K. Počet coinov v obehu USDR je 9.00M, pričom celková zásoba je 9004451.68. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.00M.
História cien StablR USD v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.969
$ 0.969$ 0.969
24 hod Low
$ 1.804
$ 1.804$ 1.804
24 hod High
$ 0.969
$ 0.969$ 0.969
$ 1.804
$ 1.804$ 1.804
$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693
$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219
+1.52%
-0.69%
-0.70%
-0.70%
StablR USD (USDR) história cien USD
Sledujte zmeny cien StablR USD za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00695
-0.69%
30 dní
$ +0.002
+0.20%
60 dní
$ +0.001
+0.10%
90 dní
$ +0.005
+0.50%
StablR USD dnešná zmena ceny
Dnes USDR zaznamenal zmenu o $ -0.00695 (-0.69%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
StablR USD zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.002 (+0.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
StablR USD zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal USDR zmenu o $ +0.001 (+0.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
StablR USD zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.005 (+0.50%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby StablR USD (USDR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby StablR USD, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny StablR USD?
Several key factors influence StablR USD (USDR) prices:
Collateral backing: USDR's value depends on its underlying collateral reserves, typically including real estate and other assets.
Peg maintenance: The protocol's ability to maintain its USD peg through algorithmic mechanisms.
Collateral ratio: The percentage of backing assets relative to circulating supply affects confidence.
Market sentiment: Overall crypto market conditions and stablecoin sector trust.
Regulatory environment: Government policies on stablecoins influence adoption and stability.
Protocol governance: Community decisions and upgrades can affect token value.
Liquidity: Available trading pairs and market depth impact price discovery.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu StablR USD?
People want to know StablR USD (USDR) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a stablecoin, USDR price monitoring helps assess its peg stability to the US dollar. Traders need real-time pricing for arbitrage opportunities, while investors track performance and volatility. Current price data enables informed buying, selling, or holding decisions in the dynamic crypto market.
Cenové predikcie pre StablR USD
Cenová predikcia StablR USD (USDR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena USDR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia StablR USD (USDR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena StablR USD mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne StablR USD v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku USDR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na StablR USD Cenové predikcie.
O StablR USD
USDR is a digital asset that serves as a stablecoin within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to maintain a stable value, typically pegged to the US dollar, providing a degree of stability amidst the often volatile crypto market. As a stablecoin, USDR plays a crucial role in various financial transactions, including trading, hedging, and value storage. It is often used as a medium of exchange in decentralized finance (DeFi) applications, allowing users to earn interest, borrow, lend, and make payments without the need for traditional financial intermediaries. The issuance and management of USDR are typically governed by smart contracts, ensuring transparency and trust in its operations.
USDR is a digital asset that serves as a stablecoin within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to maintain a stable value, typically pegged to the US dollar, providing a degree of stability amidst the often volatile crypto market. As a stablecoin, USDR plays a crucial role in various financial transactions, including trading, hedging, and value storage. It is often used as a medium of exchange in decentralized finance (DeFi) applications, allowing users to earn interest, borrow, lend, and make payments without the need for traditional financial intermediaries. The issuance and management of USDR are typically governed by smart contracts, ensuring transparency and trust in its operations.
Ako nakupovať a investovať StablR USD
Ste pripravení začať s StablR USD? Nákup USDR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom StablR USD. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu StablR USD (USDR) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 9.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a StablR USD sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s StablR USD
Vlastníctvo StablR USD vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je StablR USD (USDR)
StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR USD Zdroj
Pre hlbšie pochopenie StablR USD zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota StablR USD rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do StablR USD podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíStablR USD?
Dnešná cena StablR USD je $ 1. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je StablR USD stále dobrou investíciou?
StablR USD zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do USDR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s StablR USD?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo StablR USD v hodnote $ 5.29K.
Aká je aktuálna cena StablR USD?
Živá cena USDR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu StablR USD vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena USDR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu StablR USD?
Cenu USDR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,226.01
+2.40%
ETH
3,440.44
+4.33%
SOL
163.62
+5.28%
COAI
1.1711
+7.17%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre USDR na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár USDR/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena StablR USD pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena StablR USD v tomto roku?
Cena StablR USD by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu StablR USD (USDR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:45 (UTC+8)
StablR USD (USDR) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.