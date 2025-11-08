BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Uranus je 0.38234USD. Trhová kapitalizácia URANUS je --USD. Sledujte aktualizácie cien URANUS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Uranus Logo

Uranus kurz (URANUS)

1 URANUS na USD aktuálnu cenu:

$0.38234
$0.38234
+15.39%1D
USD
Uranus (URANUS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:31 (UTC+8)

Dnešná cena Uranus

Aktuálna dnešná cena Uranus (URANUS) je $ 0.38234, s 15.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny URANUS na USD konverzný kurz je $ 0.38234 za URANUS.

Uranus sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- URANUS. Počas posledných 24 hodín sa URANUSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.31193 (low) do $ 0.38672 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa URANUS zmenilo o +3.71% za poslednú hodinu a o -7.21% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 103.19K.

Uranus (URANUS) informácie o trhu

--
--

$ 103.19K
$ 103.19K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Uranus je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 103.19K. Počet coinov v obehu URANUS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Uranus v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.31193
$ 0.31193
24 hod Low
$ 0.38672
$ 0.38672
24 hod High

$ 0.31193
$ 0.31193

$ 0.38672
$ 0.38672

--
--

--
--

+3.71%

+15.39%

-7.21%

-7.21%

Uranus (URANUS) história cien USD

Sledujte zmeny cien Uranus za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0509941+15.39%
30 dní$ +0.16233+73.78%
60 dní$ +0.12353+47.72%
90 dní$ -0.13815-26.55%
Uranus dnešná zmena ceny

Dnes URANUS zaznamenal zmenu o $ +0.0509941 (+15.39%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Uranus zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.16233 (+73.78%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Uranus zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal URANUS zmenu o $ +0.12353 (+47.72%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Uranus zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.13815 (-26.55%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Uranus (URANUS)?

Pozrite si Uranusstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Uranus

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Uranus, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Uranus?

Several key factors influence Uranus (URANUS) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact URANUS pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive value.

Technical Development: Protocol upgrades, security improvements, and roadmap progress influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and legal frameworks in key markets impact trading.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Social Media & News: Community engagement, influencer opinions, and media coverage create price volatility.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Uranus?

People want to know Uranus (URANUS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying potential buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Uranus

Cenová predikcia Uranus (URANUS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena URANUS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Uranus (URANUS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Uranus mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Uranus v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku URANUS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Uranus Cenové predikcie.

O Uranus

URANUS (URANUS) is a blockchain-based platform designed to harness the unused computing power of personal devices across the globe. The platform aims to create a shared-computing network that allows users to contribute their idle processing power in exchange for URANUS tokens. It operates on a proof-of-stake consensus model and is designed to support a variety of applications, including artificial intelligence, internet of things, and big data operations. The URANUS ecosystem is intended to democratize access to computing resources, enabling developers and users to tap into a global network of shared processing power.

Ako nakupovať a investovať Uranus

Ste pripravení začať s Uranus? Nákup URANUS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Uranus. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Uranus (URANUS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Uranus sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Uranus (URANUS)

Čo môžete urobiť s Uranus

Vlastníctvo Uranus vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Uranus (URANUS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Uranus (URANUS)

Uranus is a planet-themed memecoin launched by @jup_studio, similar in concept to Jupiter and Meteora.

Uranus Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Uranus zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Uranus

Akú hodnotu bude mať 1 Uranus v roku 2030?
Ak by hodnota Uranus rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Uranus podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:31 (UTC+8)

Uranus (URANUS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
Top správy

Pozrite si viac informácií o Uranus

URANUS USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície URANUS s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s URANUS USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Uranus (URANUS) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Uranus a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
URANUS/USDT
$0.38234
$0.38234$0.38234
+15.41%
0.00% (USDT)

