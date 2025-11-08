Aktuálna dnešná cena Uranus je 0.38234USD. Trhová kapitalizácia URANUS je --USD. Sledujte aktualizácie cien URANUS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Uranus je 0.38234USD. Trhová kapitalizácia URANUS je --USD. Sledujte aktualizácie cien URANUS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Uranus (URANUS) je $ 0.38234, s 15.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny URANUS na USD konverzný kurz je $ 0.38234 za URANUS.
Uranus sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- URANUS. Počas posledných 24 hodín sa URANUSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.31193 (low) do $ 0.38672 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa URANUS zmenilo o +3.71% za poslednú hodinu a o -7.21% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 103.19K.
Uranus (URANUS) informácie o trhu
$ 103.19K
$ 0.00
--
--
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Uranus je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 103.19K. Počet coinov v obehu URANUS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Uranus v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+3.71%
+15.39%
-7.21%
-7.21%
Uranus (URANUS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Uranus za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0509941
+15.39%
30 dní
$ +0.16233
+73.78%
60 dní
$ +0.12353
+47.72%
90 dní
$ -0.13815
-26.55%
Uranus dnešná zmena ceny
Dnes URANUS zaznamenal zmenu o $ +0.0509941 (+15.39%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Uranus zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.16233 (+73.78%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Uranus zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal URANUS zmenu o $ +0.12353 (+47.72%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Uranus zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.13815 (-26.55%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Uranus (URANUS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Uranus, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Uranus?
Several key factors influence Uranus (URANUS) cryptocurrency prices:
Regulatory Environment: Government policies and legal frameworks in key markets impact trading.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Social Media & News: Community engagement, influencer opinions, and media coverage create price volatility.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Uranus?
People want to know Uranus (URANUS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying potential buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Uranus
Cenová predikcia Uranus (URANUS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena URANUS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Uranus (URANUS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Uranus mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Uranus v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku URANUS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Uranus Cenové predikcie.
O Uranus
URANUS (URANUS) is a blockchain-based platform designed to harness the unused computing power of personal devices across the globe. The platform aims to create a shared-computing network that allows users to contribute their idle processing power in exchange for URANUS tokens. It operates on a proof-of-stake consensus model and is designed to support a variety of applications, including artificial intelligence, internet of things, and big data operations. The URANUS ecosystem is intended to democratize access to computing resources, enabling developers and users to tap into a global network of shared processing power.
Ako nakupovať a investovať Uranus
Ste pripravení začať s Uranus? Nákup URANUS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Uranus. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Uranus (URANUS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Uranus sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Uranus
Vlastníctvo Uranus vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Uranus rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Uranus podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíUranus?
Dnešná cena Uranus je $ 0.38234. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Uranus stále dobrou investíciou?
Uranus zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do URANUS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Uranus?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Uranus v hodnote $ 103.19K.
Aká je aktuálna cena Uranus?
Živá cena URANUS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Uranus vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena URANUS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Uranus?
Cenu URANUS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,219.07
+2.39%
ETH
3,441.43
+4.36%
SOL
163.48
+5.19%
COAI
1.1719
+7.24%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre URANUS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár URANUS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Uranus pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Uranus v tomto roku?
Cena Uranus by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Uranus (URANUS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:31 (UTC+8)
