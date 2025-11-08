BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena UOMI je 0.001828USD. Trhová kapitalizácia UOMI je --USD. Sledujte aktualizácie cien UOMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena UOMI je 0.001828USD. Trhová kapitalizácia UOMI je --USD. Sledujte aktualizácie cien UOMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 UOMI na USD aktuálnu cenu:

$0.001828
+1.55%1D
USD
UOMI (UOMI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:24 (UTC+8)

Dnešná cena UOMI

Aktuálna dnešná cena UOMI (UOMI) je $ 0.001828, s 1.55% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UOMI na USD konverzný kurz je $ 0.001828 za UOMI.

UOMI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- UOMI. Počas posledných 24 hodín sa UOMIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0018 (low) do $ 0.001867 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa UOMI zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -16.46% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 2.51K.

UOMI (UOMI) informácie o trhu

$ 2.51K
$ 8.99M
4,919,219,238
BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia UOMI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 2.51K. Počet coinov v obehu UOMI je --, pričom celková zásoba je 4919219238. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.99M.

História cien UOMI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0018
24 hod Low
$ 0.001867
24 hod High

$ 0.0018
0.00%

+1.55%

-16.46%

-16.46%

UOMI (UOMI) história cien USD

Sledujte zmeny cien UOMI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000279+1.55%
30 dní$ -0.001654-47.51%
60 dní$ +0.000328+21.86%
90 dní$ +0.000328+21.86%
UOMI dnešná zmena ceny

Dnes UOMI zaznamenal zmenu o $ +0.0000279 (+1.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

UOMI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001654 (-47.51%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

UOMI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal UOMI zmenu o $ +0.000328 (+21.86%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

UOMI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000328 (+21.86%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby UOMI (UOMI)?

Pozrite si UOMIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre UOMI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby UOMI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny UOMI?

UOMI price is influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and social media discussions affect buying/selling pressure.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost value.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements influence market access.

Competition: Performance relative to similar projects affects investor interest.

Technical Development: Platform updates, security, and roadmap progress impact long-term value.

Market Conditions: Overall crypto market trends and Bitcoin correlation affect price direction.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu UOMI?

People want to know UOMI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre UOMI

Cenová predikcia UOMI (UOMI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UOMI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia UOMI (UOMI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena UOMI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne UOMI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku UOMI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na UOMI Cenové predikcie.

O UOMI

UOMI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a secure and efficient means of transferring value. The UOMI network employs a unique consensus mechanism to validate transactions and secure the network, although the specifics of this mechanism are not widely known. The UOMI token serves as the native currency within the network and is used for transaction fees and as a medium of exchange. While the exact issuance model of UOMI is not broadly known, the asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and interactions.

Ako nakupovať a investovať UOMI

Ste pripravení začať s UOMI? Nákup UOMI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom UOMI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu UOMI (UOMI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a UOMI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť UOMI (UOMI)

Čo môžete urobiť s UOMI

Vlastníctvo UOMI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup UOMI (UOMI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Obchodné futures poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je UOMI (UOMI)

UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input.

UOMI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie UOMI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna UOMI webová stránka
Prieskumník blokov

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

