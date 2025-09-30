Unipoly Coin (UNP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Unipoly Coin (UNP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:37:29 (UTC+8)
Unipoly Coin (UNP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Unipoly Coin (UNP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 34.08M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 219.23M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 155.45M
Historické maximum:
$ 0.29954
Historické minimum:
$ 0.009826563500557434
Aktuálna cena:
$ 0.15545
Unipoly Coin (UNP) informácie

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Oficiálna webová stránka:
https://www.unipolycoin.com
Biela kniha:
https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04

Unipoly Coin (UNP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Unipoly Coin (UNP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet UNP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu UNP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili UNP tokenomiku, preskúmajte cenu UNP tokenu naživo!

Ako kúpiť UNP

Máte záujem pridať Unipoly Coin (UNP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu UNP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Unipoly Coin (UNP) história cien

Analýza histórie cien UNP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

UNP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam UNP asi smeruje? Naša UNP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

