UNIUM (UNM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o UNIUM (UNM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:31:32 (UTC+8)
USD

UNIUM (UNM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre UNIUM (UNM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 179.00K
$ 179.00K$ 179.00K
Historické maximum:
$ 131.3281
$ 131.3281$ 131.3281
Historické minimum:
$ 0.015000124738690163
$ 0.015000124738690163$ 0.015000124738690163
Aktuálna cena:
$ 0.00179
$ 0.00179$ 0.00179

UNIUM (UNM) informácie

U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content.

Oficiálna webová stránka:
https://unium.finance/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1YnhSkCWWkHOWZiZg3jLwcl54Ere4CGkv/view?usp=sharing
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x6570ffe19da7e2b425329b157d9109b87f18304b

UNIUM (UNM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky UNIUM (UNM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet UNM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu UNM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili UNM tokenomiku, preskúmajte cenu UNM tokenu naživo!

mc_how_why_title
