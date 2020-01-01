UNICE (UNICE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o UNICE (UNICE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
UNICE (UNICE) informácie

UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

Oficiálna webová stránka:
https://unicelab.io/
Biela kniha:
https://docs.unicelab.io/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410

UNICE (UNICE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre UNICE (UNICE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 130.80K
$ 130.80K$ 130.80K
Celková ponuka:
$ 990.94M
$ 990.94M$ 990.94M
Počet coinov v obehu:
$ 271.87M
$ 271.87M$ 271.87M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 481.10K
$ 481.10K$ 481.10K
Historické maximum:
$ 0.1501
$ 0.1501$ 0.1501
Historické minimum:
$ 0.001079036664609985
$ 0.001079036664609985$ 0.001079036664609985
Aktuálna cena:
$ 0.0004811
$ 0.0004811$ 0.0004811

UNICE (UNICE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky UNICE (UNICE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet UNICE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu UNICE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili UNICE tokenomiku, preskúmajte cenu UNICE tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.