UnitedHealth (UNHON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o UnitedHealth (UNHON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:09:12 (UTC+8)
USD

UnitedHealth (UNHON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre UnitedHealth (UNHON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.04M
$ 1.04M
Celková ponuka:
$ 3.17K
$ 3.17K
Počet coinov v obehu:
$ 3.17K
$ 3.17K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.04M
$ 1.04M
Historické maximum:
$ 391.06
$ 391.06
Historické minimum:
$ 304.5677510227731
$ 304.5677510227731
Aktuálna cena:
$ 328.37
$ 328.37

UnitedHealth (UNHON) informácie

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/unhon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x075756F3b6381a79633438fAA8964946bf40163d

UnitedHealth (UNHON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky UnitedHealth (UNHON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet UNHON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu UNHON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili UNHON tokenomiku, preskúmajte cenu UNHON tokenu naživo!

Ako kúpiť UNHON

Máte záujem pridať UnitedHealth (UNHON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu UNHON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

UnitedHealth (UNHON) história cien

Analýza histórie cien UNHON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

UNHON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam UNHON asi smeruje? Naša UNHON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

