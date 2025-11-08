BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena UnitedHealth je 322.5USD. Trhová kapitalizácia UNHON je 1,006,914.06094335USD. Sledujte aktualizácie cien UNHON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o UNHON

UNHON informácie o cene

Čo je UNHON

UNHON oficiálna webová stránka

UNHON tokenomika

UNHON predpoveď cien

UNHON história

UNHON Sprievodca nákupom

UNHON-na-fiat prevodník mien

UNHON spot

UnitedHealth Logo

UnitedHealth kurz (UNHON)

1 UNHON na USD aktuálnu cenu:

$322.5
+1.54%1D
UnitedHealth (UNHON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:10 (UTC+8)

Dnešná cena UnitedHealth

Aktuálna dnešná cena UnitedHealth (UNHON) je $ 322.5, s 1.54% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UNHON na USD konverzný kurz je $ 322.5 za UNHON.

UnitedHealth sa v súčasnosti radí na #2114 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.01M, pričom počet coinov v obehu je 3.12K UNHON. Počas posledných 24 hodín sa UNHONobchodovalo v rozmedzí od $ 315.61 (low) do $ 325.01 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 390.3287355029531, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 304.5677510227731.

V krátkodobom vývoji sa UNHON zmenilo o +0.39% za poslednú hodinu a o -5.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.72K.

UnitedHealth (UNHON) informácie o trhu

No.2114

$ 1.01M
$ 57.72K
$ 1.01M
3.12K
3,122.21414246
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia UnitedHealth je $ 1.01M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.72K. Počet coinov v obehu UNHON je 3.12K, pričom celková zásoba je 3122.21414246. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.01M.

História cien UnitedHealth v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 315.61
24 hod Low
$ 325.01
24 hod High

$ 315.61
$ 325.01
$ 390.3287355029531
$ 304.5677510227731
+0.39%

+1.54%

-5.74%

-5.74%

UnitedHealth (UNHON) história cien USD

Sledujte zmeny cien UnitedHealth za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +4.8912+1.54%
30 dní$ -50.06-13.44%
60 dní$ +2.01+0.62%
90 dní$ +62.5+24.03%
UnitedHealth dnešná zmena ceny

Dnes UNHON zaznamenal zmenu o $ +4.8912 (+1.54%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

UnitedHealth zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -50.06 (-13.44%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

UnitedHealth zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal UNHON zmenu o $ +2.01 (+0.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

UnitedHealth zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +62.5 (+24.03%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby UnitedHealth (UNHON)?

Pozrite si UnitedHealthstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre UnitedHealth

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby UnitedHealth, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny UnitedHealth?

UnitedHealth (UNH) stock prices are influenced by healthcare policy changes, regulatory decisions, Medicare Advantage enrollment growth, medical cost trends, earnings reports, insurance premium rates, government reimbursement policies, competitive landscape, demographic shifts, and broader market conditions affecting healthcare sector valuations.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu UnitedHealth?

People want to know UnitedHealth (UNH) stock price today for investment decisions, portfolio monitoring, and market analysis. As a major healthcare company, UNH affects healthcare sector trends. Investors track daily prices to time buy/sell orders, assess performance, and evaluate market sentiment toward healthcare stocks.

Cenové predikcie pre UnitedHealth

Cenová predikcia UnitedHealth (UNHON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UNHON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia UnitedHealth (UNHON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena UnitedHealth mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne UnitedHealth v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku UNHON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na UnitedHealth Cenové predikcie.

O UnitedHealth

UNHON is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. The primary role of UNHON is to facilitate transactions and provide a platform for the development of decentralized applications (dApps). It employs a consensus mechanism and chain design that are widely recognized in the crypto community, although the specifics are not universally known. The asset is typically used in the context of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. UNHON's supply and issuance model is not broadly known, but it is generally understood to operate within the parameters of the blockchain ecosystem.

Ako nakupovať a investovať UnitedHealth

Sprievodca – ako kúpiť UnitedHealth (UNHON)

Čo je UnitedHealth (UNHON)

UnitedHealth Zdroj

Pre hlbšie pochopenie UnitedHealth zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna UnitedHealth webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o UnitedHealth

Akú hodnotu bude mať 1 UnitedHealth v roku 2030?
Ak by hodnota UnitedHealth rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do UnitedHealth podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:10 (UTC+8)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

