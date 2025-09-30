Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika

Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Unifi Protocol DAO (UNFI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:37:22 (UTC+8)
Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Unifi Protocol DAO (UNFI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.82M
Celková ponuka:
$ 9.55M
Počet coinov v obehu:
$ 9.55M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.90M
Historické maximum:
$ 44.0355
Historické minimum:
$ 0.1283238235175434
Aktuálna cena:
$ 0.1904
Unifi Protocol DAO (UNFI) informácie

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Oficiálna webová stránka:
https://www.unifiprotocol.com/
Biela kniha:
https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B

Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Unifi Protocol DAO (UNFI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet UNFI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu UNFI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili UNFI tokenomiku, preskúmajte cenu UNFI tokenu naživo!

