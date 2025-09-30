Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika
Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Unifi Protocol DAO (UNFI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Unifi Protocol DAO (UNFI) informácie
Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.
Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Unifi Protocol DAO (UNFI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet UNFI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu UNFI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili UNFI tokenomiku, preskúmajte cenu UNFI tokenu naživo!
Ako kúpiť UNFI
Máte záujem pridať Unifi Protocol DAO (UNFI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu UNFI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Unifi Protocol DAO (UNFI) história cien
Analýza histórie cien UNFI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
UNFI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam UNFI asi smeruje? Naša UNFI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Unifi Protocol DAO (UNFI)
Suma
1 UNFI = 0.1904 USD