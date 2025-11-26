Ulalo HealthPassport (ULA) tokenomika

Ulalo HealthPassport (ULA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ulalo HealthPassport (ULA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:21:32 (UTC+8)
Ulalo HealthPassport (ULA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ulalo HealthPassport (ULA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M
Historické maximum:
$ 0.01099
$ 0.01099$ 0.01099
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.001475
$ 0.001475$ 0.001475

Ulalo HealthPassport (ULA) informácie

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Oficiálna webová stránka:
https://ulalo.xyz
Biela kniha:
https://ulalo.gitbook.io/ulalo-whitepaper
Prieskumník blokov:
https://snowtrace.io/token/0xa6c187afd89Aaa4961832abB01099a781aFa2AA1

Ulalo HealthPassport (ULA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ulalo HealthPassport (ULA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ULA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ULA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ULA tokenomiku, preskúmajte cenu ULA tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

