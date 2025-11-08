BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Ulalo HealthPassport je 0.001582USD. Trhová kapitalizácia ULA je --USD. Sledujte aktualizácie cien ULA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Ulalo HealthPassport Logo

Ulalo HealthPassport kurz (ULA)

1 ULA na USD aktuálnu cenu:

$0.001581
$0.001581
+2.13%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:03 (UTC+8)

Dnešná cena Ulalo HealthPassport

Aktuálna dnešná cena Ulalo HealthPassport (ULA) je $ 0.001582, s 2.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ULA na USD konverzný kurz je $ 0.001582 za ULA.

Ulalo HealthPassport sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ULA. Počas posledných 24 hodín sa ULAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001526 (low) do $ 0.001586 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ULA zmenilo o +0.31% za poslednú hodinu a o -48.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.68K.

Ulalo HealthPassport (ULA) informácie o trhu

$ 51.68K
$ 51.68K

$ 1.58M
$ 1.58M

1,000,000,000
1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Aktuálna trhová kapitalizácia Ulalo HealthPassport je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.68K. Počet coinov v obehu ULA je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.58M.

História cien Ulalo HealthPassport v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001526
$ 0.001526
24 hod Low
$ 0.001586
$ 0.001586
24 hod High

$ 0.001526
$ 0.001526

$ 0.001586
$ 0.001586

+0.31%

+2.13%

-48.14%

-48.14%

Ulalo HealthPassport (ULA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Ulalo HealthPassport za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00003297+2.13%
30 dní$ -0.002129-57.37%
60 dní$ -0.002036-56.28%
90 dní$ -0.002514-61.38%
Ulalo HealthPassport dnešná zmena ceny

Dnes ULA zaznamenal zmenu o $ +0.00003297 (+2.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Ulalo HealthPassport zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002129 (-57.37%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Ulalo HealthPassport zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ULA zmenu o $ -0.002036 (-56.28%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Ulalo HealthPassport zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002514 (-61.38%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ulalo HealthPassport (ULA)?

Pozrite si Ulalo HealthPassportstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Ulalo HealthPassport

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ulalo HealthPassport, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Ulalo HealthPassport?

ULA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect ULA demand and pricing.

Adoption Rate: Healthcare provider partnerships and user adoption of the HealthPassport platform drive utility demand.

Regulatory Environment: Healthcare data regulations and crypto policies impact token viability and investor interest.

Technology Development: Platform updates, security improvements, and new features influence long-term value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply affect price stability.

Competition: Other healthcare blockchain projects and traditional health record systems create competitive pressure.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ulalo HealthPassport?

People want to know Ulalo HealthPassport (ULA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and monitoring market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their transactions effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Ulalo HealthPassport

Cenová predikcia Ulalo HealthPassport (ULA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ULA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ulalo HealthPassport (ULA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Ulalo HealthPassport mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ulalo HealthPassport v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ULA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ulalo HealthPassport Cenové predikcie.

O Ulalo HealthPassport

ULA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for digital payments. The ULA network uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The supply of ULA is capped, with new coins issued through a process of staking. ULA's ecosystem is intended to support a range of applications, including but not limited to, decentralized finance (DeFi), digital identity, and supply chain management.

Ako nakupovať a investovať Ulalo HealthPassport

Ste pripravení začať s Ulalo HealthPassport? Nákup ULA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Ulalo HealthPassport. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Ulalo HealthPassport (ULA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Ulalo HealthPassport sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Ulalo HealthPassport (ULA)

Čo môžete urobiť s Ulalo HealthPassport

Vlastníctvo Ulalo HealthPassport vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Ulalo HealthPassport (ULA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

--
--
--
--
Čo je Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Ulalo HealthPassport zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Ulalo HealthPassport webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ulalo HealthPassport

Akú hodnotu bude mať 1 Ulalo HealthPassport v roku 2030?
Ak by hodnota Ulalo HealthPassport rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ulalo HealthPassport podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:03 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Ulalo HealthPassport

ULA USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ULA s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ULA USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Ulalo HealthPassport (ULA) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Ulalo HealthPassport a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ULA/USDT
$0.001581
$0.001581
+2.13%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$22.48
$22.48

$0.00006624
$0.00006624

$0.009886
$0.009886

$0.000011571
$0.000011571

$0.18978
$0.18978

$0.20264
$0.20264

Zrieknutie sa zodpovednosti

