Aktuálna dnešná cena Ulalo HealthPassport je 0.001582USD. Trhová kapitalizácia ULA je --USD. Sledujte aktualizácie cien ULA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ulalo HealthPassport je 0.001582USD. Trhová kapitalizácia ULA je --USD. Sledujte aktualizácie cien ULA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ulalo HealthPassport (ULA) je $ 0.001582, s 2.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ULA na USD konverzný kurz je $ 0.001582 za ULA.
Ulalo HealthPassport sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ULA. Počas posledných 24 hodín sa ULAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001526 (low) do $ 0.001586 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ULA zmenilo o +0.31% za poslednú hodinu a o -48.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.68K.
Ulalo HealthPassport (ULA) informácie o trhu
--
----
$ 51.68K
$ 51.68K$ 51.68K
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
AVAX_CCHAIN
Aktuálna trhová kapitalizácia Ulalo HealthPassport je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.68K. Počet coinov v obehu ULA je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.58M.
História cien Ulalo HealthPassport v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001526
$ 0.001526$ 0.001526
24 hod Low
$ 0.001586
$ 0.001586$ 0.001586
24 hod High
$ 0.001526
$ 0.001526$ 0.001526
$ 0.001586
$ 0.001586$ 0.001586
--
----
--
----
+0.31%
+2.13%
-48.14%
-48.14%
Ulalo HealthPassport (ULA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Ulalo HealthPassport za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00003297
+2.13%
30 dní
$ -0.002129
-57.37%
60 dní
$ -0.002036
-56.28%
90 dní
$ -0.002514
-61.38%
Ulalo HealthPassport dnešná zmena ceny
Dnes ULA zaznamenal zmenu o $ +0.00003297 (+2.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Ulalo HealthPassport zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002129 (-57.37%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Ulalo HealthPassport zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ULA zmenu o $ -0.002036 (-56.28%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Ulalo HealthPassport zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002514 (-61.38%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ulalo HealthPassport (ULA)?
Analýza umelej inteligencie pre Ulalo HealthPassport
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ulalo HealthPassport, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Ulalo HealthPassport?
ULA token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect ULA demand and pricing.
Adoption Rate: Healthcare provider partnerships and user adoption of the HealthPassport platform drive utility demand.
Regulatory Environment: Healthcare data regulations and crypto policies impact token viability and investor interest.
Technology Development: Platform updates, security improvements, and new features influence long-term value.
Competition: Other healthcare blockchain projects and traditional health record systems create competitive pressure.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ulalo HealthPassport?
People want to know Ulalo HealthPassport (ULA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and monitoring market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their transactions effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Ulalo HealthPassport
Cenová predikcia Ulalo HealthPassport (ULA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ULA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ulalo HealthPassport (ULA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ulalo HealthPassport mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ulalo HealthPassport v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ULA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ulalo HealthPassport Cenové predikcie.
O Ulalo HealthPassport
ULA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for digital payments. The ULA network uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The supply of ULA is capped, with new coins issued through a process of staking. ULA's ecosystem is intended to support a range of applications, including but not limited to, decentralized finance (DeFi), digital identity, and supply chain management.
ULA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for digital payments. The ULA network uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The supply of ULA is capped, with new coins issued through a process of staking. ULA's ecosystem is intended to support a range of applications, including but not limited to, decentralized finance (DeFi), digital identity, and supply chain management.
Ako nakupovať a investovať Ulalo HealthPassport
Ste pripravení začať s Ulalo HealthPassport? Nákup ULA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Ulalo HealthPassport. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Ulalo HealthPassport (ULA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Ulalo HealthPassport sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Ulalo HealthPassport
Vlastníctvo Ulalo HealthPassport vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Ulalo HealthPassport (ULA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Ulalo HealthPassport (ULA)
Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.
Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.
Ulalo HealthPassport Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Ulalo HealthPassport zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ulalo HealthPassport
Akú hodnotu bude mať 1 Ulalo HealthPassport v roku 2030?
Ak by hodnota Ulalo HealthPassport rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ulalo HealthPassport podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíUlalo HealthPassport?
Dnešná cena Ulalo HealthPassport je $ 0.001582. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ulalo HealthPassport stále dobrou investíciou?
Ulalo HealthPassport zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ULA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ulalo HealthPassport?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ulalo HealthPassport v hodnote $ 51.68K.
Aká je aktuálna cena Ulalo HealthPassport?
Živá cena ULA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ulalo HealthPassport vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ULA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ulalo HealthPassport?
Cenu ULA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,259.07
+2.43%
ETH
3,442.95
+4.41%
SOL
163.52
+5.21%
COAI
1.1653
+6.64%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ULA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ULA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ulalo HealthPassport pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ulalo HealthPassport v tomto roku?
Cena Ulalo HealthPassport by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ulalo HealthPassport (ULA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:03 (UTC+8)
Ulalo HealthPassport (ULA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.