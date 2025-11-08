Aktuálna dnešná cena U Coin je 0.0054USD. Trhová kapitalizácia UCOIN je 0USD. Sledujte aktualizácie cien UCOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena U Coin je 0.0054USD. Trhová kapitalizácia UCOIN je 0USD. Sledujte aktualizácie cien UCOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena U Coin (UCOIN) je $ 0.0054, s 0.37% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UCOIN na USD konverzný kurz je $ 0.0054 za UCOIN.
U Coin sa v súčasnosti radí na #4387 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 UCOIN. Počas posledných 24 hodín sa UCOINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00518 (low) do $ 0.00557 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.06424320268888757, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.005332123514279316.
V krátkodobom vývoji sa UCOIN zmenilo o -0.74% za poslednú hodinu a o -22.75% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 24.98K.
U Coin (UCOIN) informácie o trhu
No.4387
$ 0.00
$ 24.98K
$ 5.40M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia U Coin je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 24.98K. Počet coinov v obehu UCOIN je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.40M.
História cien U Coin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00518
24 hod Low
$ 0.00557
24 hod High
$ 0.00518
$ 0.00557
$ 0.06424320268888757
$ 0.005332123514279316
-0.74%
+0.37%
-22.75%
-22.75%
U Coin (UCOIN) história cien USD
Sledujte zmeny cien U Coin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00001991
+0.37%
30 dní
$ -0.00531
-49.58%
60 dní
$ -0.00417
-43.58%
90 dní
$ -0.00586
-52.05%
U Coin dnešná zmena ceny
Dnes UCOIN zaznamenal zmenu o $ +0.00001991 (+0.37%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
U Coin zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00531 (-49.58%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
U Coin zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal UCOIN zmenu o $ -0.00417 (-43.58%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
U Coin zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00586 (-52.05%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby U Coin (UCOIN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby U Coin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny U Coin?
Several key factors influence U Coin (UCOIN) prices:
Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance drive value.
Technology Updates: Platform improvements and new features impact investor confidence.
Market Sentiment: News, social media buzz, and community engagement influence buying/selling pressure.
Regulatory Environment: Government policies and legal clarity affect market stability.
Competition: Performance relative to other cryptocurrencies impacts market position.
Partnerships: Strategic alliances and integrations boost credibility and utility.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with UCOIN movements.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu U Coin?
People want to know U Coin (UCOIN) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. Research purposes - Analyzing price trends for future predictions
Real-time pricing is essential for making informed cryptocurrency trading and investment choices.
Cenové predikcie pre U Coin
Cenová predikcia U Coin (UCOIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UCOIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia U Coin (UCOIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena U Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne U Coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku UCOIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na U Coin Cenové predikcie.
O U Coin
UCOIN (UCOIN) is a digital asset that aims to provide a universally accepted digital currency with a focus on convenience, accessibility, and long-term value. It is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization of this platform. UCOIN is designed to be used for a variety of financial transactions, intending to offer users the ability to make purchases, pay for services, and access exclusive opportunities within the UCOIN ecosystem. The asset is also intended to provide users with the benefits of both traditional fiat currencies and the advantages of cryptocurrencies. UCOIN's supply and issuance model is based on the principles of transparency and fairness, aiming to maintain a stable and sustainable digital economy.
Ako nakupovať a investovať U Coin
Ste pripravení začať s U Coin? Nákup UCOIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom U Coin.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a U Coin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s U Coin
Vlastníctvo U Coin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je U Coin (UCOIN)
U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.
U Coin Zdroj
Pre hlbšie pochopenie U Coin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota U Coin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do U Coin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíU Coin?
Dnešná cena U Coin je $ 0.0054. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je U Coin stále dobrou investíciou?
U Coin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do UCOIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s U Coin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo U Coin v hodnote $ 24.98K.
Aká je aktuálna cena U Coin?
Živá cena UCOIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu U Coin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena UCOIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu U Coin?
Cenu UCOIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,280.78
+2.46%
ETH
3,444.69
+4.46%
SOL
163.52
+5.21%
COAI
1.166
+6.70%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre UCOIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár UCOIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena U Coin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena U Coin v tomto roku?
Cena U Coin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu U Coin (UCOIN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:55 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.