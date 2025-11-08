BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena U Coin je 0.0054USD. Trhová kapitalizácia UCOIN je 0USD. Sledujte aktualizácie cien UCOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena U Coin je 0.0054USD. Trhová kapitalizácia UCOIN je 0USD. Sledujte aktualizácie cien UCOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o UCOIN

UCOIN informácie o cene

Čo je UCOIN

UCOIN biela kniha

UCOIN oficiálna webová stránka

UCOIN tokenomika

UCOIN predpoveď cien

UCOIN história

UCOIN Sprievodca nákupom

UCOIN-na-fiat prevodník mien

UCOIN spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

U Coin Logo

U Coin kurz (UCOIN)

1 UCOIN na USD aktuálnu cenu:

$0.0054
$0.0054$0.0054
+0.37%1D
USD
U Coin (UCOIN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:55 (UTC+8)

Dnešná cena U Coin

Aktuálna dnešná cena U Coin (UCOIN) je $ 0.0054, s 0.37% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UCOIN na USD konverzný kurz je $ 0.0054 za UCOIN.

U Coin sa v súčasnosti radí na #4387 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 UCOIN. Počas posledných 24 hodín sa UCOINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00518 (low) do $ 0.00557 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.06424320268888757, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.005332123514279316.

V krátkodobom vývoji sa UCOIN zmenilo o -0.74% za poslednú hodinu a o -22.75% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 24.98K.

U Coin (UCOIN) informácie o trhu

No.4387

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.98K
$ 24.98K$ 24.98K

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia U Coin je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 24.98K. Počet coinov v obehu UCOIN je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.40M.

História cien U Coin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518
24 hod Low
$ 0.00557
$ 0.00557$ 0.00557
24 hod High

$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518

$ 0.00557
$ 0.00557$ 0.00557

$ 0.06424320268888757
$ 0.06424320268888757$ 0.06424320268888757

$ 0.005332123514279316
$ 0.005332123514279316$ 0.005332123514279316

-0.74%

+0.37%

-22.75%

-22.75%

U Coin (UCOIN) história cien USD

Sledujte zmeny cien U Coin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00001991+0.37%
30 dní$ -0.00531-49.58%
60 dní$ -0.00417-43.58%
90 dní$ -0.00586-52.05%
U Coin dnešná zmena ceny

Dnes UCOIN zaznamenal zmenu o $ +0.00001991 (+0.37%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

U Coin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00531 (-49.58%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

U Coin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal UCOIN zmenu o $ -0.00417 (-43.58%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

U Coin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00586 (-52.05%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby U Coin (UCOIN)?

Pozrite si U Coinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre U Coin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby U Coin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny U Coin?

Several key factors influence U Coin (UCOIN) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price volatility.

Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance drive value.

Technology Updates: Platform improvements and new features impact investor confidence.

Market Sentiment: News, social media buzz, and community engagement influence buying/selling pressure.

Regulatory Environment: Government policies and legal clarity affect market stability.

Competition: Performance relative to other cryptocurrencies impacts market position.

Partnerships: Strategic alliances and integrations boost credibility and utility.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with UCOIN movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu U Coin?

People want to know U Coin (UCOIN) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. Research purposes - Analyzing price trends for future predictions

Real-time pricing is essential for making informed cryptocurrency trading and investment choices.

Cenové predikcie pre U Coin

Cenová predikcia U Coin (UCOIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UCOIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia U Coin (UCOIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena U Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne U Coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku UCOIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na U Coin Cenové predikcie.

O U Coin

UCOIN (UCOIN) is a digital asset that aims to provide a universally accepted digital currency with a focus on convenience, accessibility, and long-term value. It is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization of this platform. UCOIN is designed to be used for a variety of financial transactions, intending to offer users the ability to make purchases, pay for services, and access exclusive opportunities within the UCOIN ecosystem. The asset is also intended to provide users with the benefits of both traditional fiat currencies and the advantages of cryptocurrencies. UCOIN's supply and issuance model is based on the principles of transparency and fairness, aiming to maintain a stable and sustainable digital economy.

Ako nakupovať a investovať U Coin

Ste pripravení začať s U Coin? Nákup UCOIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom U Coin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu U Coin (UCOIN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a U Coin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť U Coin (UCOIN)

Čo môžete urobiť s U Coin

Vlastníctvo U Coin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup U Coin (UCOIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je U Coin (UCOIN)

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

U Coin Zdroj

Pre hlbšie pochopenie U Coin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna U Coin webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o U Coin

Akú hodnotu bude mať 1 U Coin v roku 2030?
Ak by hodnota U Coin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do U Coin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:55 (UTC+8)

U Coin (UCOIN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o U Coin

UCOIN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície UCOIN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s UCOIN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s U Coin (UCOIN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem U Coin a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
UCOIN/USDT
$0.0054
$0.0054$0.0054
+0.37%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.48
$22.48$22.48

+124.80%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006624
$0.00006624$0.00006624

+1,224.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009952
$0.009952$0.009952

+148.80%

Flux

Flux

FLUX

$0.18982
$0.18982$0.18982

+73.62%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011799
$0.000011799$0.000011799

+96.65%

Humanity

Humanity

H

$0.20354
$0.20354$0.20354

+43.11%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

UCOIN-na-USD kalkulačka

Suma

UCOIN
UCOIN
USD
USD

1 UCOIN = 0.0054 USD