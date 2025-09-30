UBU (UBU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o UBU (UBU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:42:34 (UTC+8)
USD

UBU (UBU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre UBU (UBU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 16.44M
$ 16.44M$ 16.44M
Historické maximum:
$ 0.14084
$ 0.14084$ 0.14084
Historické minimum:
$ 0.016098428029850106
$ 0.016098428029850106$ 0.016098428029850106
Aktuálna cena:
$ 0.01644
$ 0.01644$ 0.01644

UBU (UBU) informácie

Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment.

Oficiálna webová stránka:
https://www.playubu.ai/
Biela kniha:
https://litepaper.africarare.io/
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9

UBU (UBU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky UBU (UBU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet UBU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu UBU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili UBU tokenomiku, preskúmajte cenu UBU tokenu naživo!

UBU (UBU) história cien

Analýza histórie cien UBU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

UBU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam UBU asi smeruje? Naša UBU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

