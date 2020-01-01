Silent Notary (UBSN) tokenomika

Silent Notary (UBSN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Silent Notary (UBSN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Silent Notary (UBSN) informácie

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

Oficiálna webová stránka:
https://silentnotary.com/
Biela kniha:
https://silentnotary.com/wp.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773

Silent Notary (UBSN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Silent Notary (UBSN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 186.46B
$ 186.46B$ 186.46B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
Historické maximum:
$ 0.000402
$ 0.000402$ 0.000402
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.000006194
$ 0.000006194$ 0.000006194

Silent Notary (UBSN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Silent Notary (UBSN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet UBSN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu UBSN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili UBSN tokenomiku, preskúmajte cenu UBSN tokenu naživo!

Silent Notary (UBSN) história cien

Analýza histórie cien UBSN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

UBSN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam UBSN asi smeruje? Naša UBSN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

